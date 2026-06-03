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رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان زنجان از اعمال محدودیتهای ترافیکی در جهت برگزاری برنامههای فرهنگی در شهر زنجان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ سرهنگ سید حبیب موسوی با اعلام این خبر گفت: در اجرای برنامه فرهنگی شادراه کودکانه غدیر واقع در خیابان فرودگاه محدودیت تردد از ساعت ۱۶ در خیابان مطهری (جاده فرودگاه) تا خیابان روزبه و خیابان درمانگاه تا پایان مراسم اعمال خواهد شد.
وی افزود: از ساعت ۲۴ امشب در جهت اجرای برنامه اجتماع بزرگ رهروان غدیر، محدودیت ترافیکی از چهار راه امیرکبیر تا چهار راه صدرجهان نیز شروع میشود و تا پاسی از شب ادامه خواهد داشت.
سرهنگ موسوی تأکید کرد: وسایط نقلیهای که در مسیرهای اعلامی پارک شده باشند، به نزدیکترین پارکینگ منتقل میشوند؛ لذا شهروندان میتوانند برای اطلاع از مکان دقیق پارک خودروی خود با شماره ۱۲۰ تماس حاصل کنند.