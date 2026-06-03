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برنامههای «عیار اندیشه» «ایران امروز» و «تهران ۲۰»، از شبکههای رادیویی و تلویزیونی پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه رادیویی «عیار اندیشه»، با سبکشناسی تاریخی و واکاوی موضوع اقتصادی در اندیشههای رهبر شهید انقلاب، از پنجشنبه ۱۴ خرداد، از رادیو اقتصاد پخش می شود.
این برنامه با هدف بررسی و تحلیل ابعاد مختلف اندیشههای اقتصادی رهبر شهید انقلاب و بازخوانی آن در بستر تاریخی، به صورت هفتگی پخش خواهد شد.
«عیار اندیشه»، به تهیهکنندگی لیلا یگانه، اجرای محمدصادق رزاقمهر و قلم و پژوهش علیرضا سلاجقه تولید شده است و تلاش دارد با نگاهی تحلیلی، نسبت میان اندیشههای تاریخی و مسائل اقتصادی را برای مخاطبان رادیو اقتصاد تبیین کند.
این برنامه در نخستین پخش خود، پنجشنبه ۱۴ خرداد، ساعت ۱۳:۳۰، پخش میشود و از هفته آینده، دوشنبه ها، ساعت ۱۴:۰۰، پخش خواهد شد.
برنامه «ایران امروز»، شنبه ۱۶ خرداد، ساعت ۱۲:۴۰، به مناسبت روز جهانی محیط زیست، از رادیو ایران پخش می شود.
«ایران امروز»، با محوریت روز جهانی محیط زیست، به بررسی چالشها، اقدامات و مسیرهای پیشروی حفاظت از محیط زیست در کشور میپردازد.
این قسمت از برنامه، با رویکردی تحلیلی و گزارشی، به بررسی وضعیت محیط زیست ایران و اقداماتی میپردازد که برای حفاظت از منابع طبیعی، کاهش آلودگیها و ارتقای آگاهی عمومی در حال انجام است.
«ایران امروز»، با تهیهکنندگی معصومه اسمعیلنژاد، کارشناسمجری رضا فرخی، با نگاهی جامع، اهمیت حفاظت از محیط زیست و نقش مردم، نهادها و مدیران را در ساختن آیندهای سالم و پایدار برای نسلهای آینده ترسیم میکند.
در بخش اصلی، شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، از روایت اقدامات سازمان در شرایط جنگی و دوران بحران سخن میگوید و اهمیت تداوم فعالیتهای حفاظتی در سختترین مقاطع را تشریح میکند، سپس فاطمه اکبرپور، معاون محیط زیست انسانی ادارهکل حفاظت محیط زیست تهران، درباره اقدامات استان تهران در حوزه آلودگی هوا، مدیریت پسماند و تصمیمات عملیاتی توضیح میدهد.
در ادامه برنامه، داود قاسمزاده، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و منابع ادارهکل، به موضوع مهم حق دسترسی شهروندان به آمار و اطلاعات دقیق محیط زیستی میپردازد، مسئلهای که نقش مهمی در ارتقای مشارکت مردمی و افزایش حس مسئولیت اجتماعی دارد.
بررسی تمهیدات ارگانهای مختلف پایتخت برای برگزاری سی و هفتمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و مهمانی ۱۰ کیلومتری غدیر، موضوع گفتوگوی برنامه امشب «تهران ۲۰» است.
«سردار حسن حسنزاده»، فرمانده سپاه تهران بزرگ، «ساسان زارع»، دبیر اجرایی مهمانی ۱۰ کیلومتری غدیر، «مهدی علیزاده»، مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی تهران و «مسعود لطفی»، مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه، در این برنامه به تشریح تمهیدات ویژه برگزاری این مراسم خواهند پرداخت.
برنامه «تهران ۲۰»، کاری از گروه تهران و شهروندی، با اجرای «علی مروی» و «محمدرضا سلمانی» و تهیهکنندگی «مجتبی احمدی»، شنبه تا پنجشنبه ساعت ۲۰، از شبکه تهران پخش می شود.