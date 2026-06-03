همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیر خم، عید ولایت و امامت، عاشقان اهل بیت (ع) در مهاباد با حضوری پرشور در مسجد امام حسین (ع) این عید بزرگ را گرامی داشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، فردا هجدهم ذی‌الحجه، عید سعید غدیر خم، عید ولایت و امامت است؛ عیدی که نماد تداوم راه نبوت و نقطه اتصال امت اسلامی به مسیر هدایت الهی به شمار می‌رود. محبان اهل بیت(ع) در مهاباد نیز در مراسمی که در مسجد امام حسین(ع) برگزار شد، این عید بزرگ را گرامی داشتند.

غدیر، نه فقط یک واقعه تاریخی، بلکه ادامه راه پیامبر اکرم(ص) در معرفی امامت و هدایت امت اسلامی است.

روزی که خداوند در آن، دین را کامل و نعمت را بر بندگان تمام کرد.

دهه امامت و ولایت، که آغازش با عید قربان و اوجش با عید غدیر است، می‌تواند الگویی برای همدلی، مودت و احترام در جامعه باشد.