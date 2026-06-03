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عملیات جستوجو برای یافتن کودک ۱۲ سالهای که در ارتفاعات شرق قصرقند مفقود شده است، وارد دومین روز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، بخشدار مرکزی قصرقند، گفت:عوامل جمعیت هلال احمر، مسئولان محلی و جمعی از اهالی منطقه از نخستین ساعات جستوجو در مسیرهای مشخصشده و مناطق کوهستانی را از سر گرفتند.
زینالدینی افزود: در جریان عملیات امروز، برای افزایش دقت و پوشش جستوجو، یک فروند پهپاد شش ملخه بر فراز محدوده مورد نظر به پرواز درآمد و بخشهایی از منطقه را پایش کرد.
وی ادامه داد: عزیر بلوچیمهر فرزند عیسی، کودک ۱۲ ساله اهل روستای سراوانی بازار دو روز گذشته به همراه برادر خود برای جمعآوری عسل کوهی به ارتفاعات شرق قصرقند در حوالی کوه چپچوک رفته بود که مفقود شد.
مسئولان از شهروندان خواستهاند در صورت اطلاع از هرگونه سرنخ، موضوع را در اسرع وقت به نیروهای امدادی و مسئولان مربوطه اطلاع دهند.