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دوستی با ولایت در تجمعات شبانه مردم

مردم در تجمعات شبانه خود بر رابطه عمیق دوستی با ولایت صحبت کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۳- ۱۸:۱۹
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برچسب ها: حضور حماسی مردم ، اتحاد مردم ایران ، تجمع مردمی
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