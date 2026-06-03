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رئیس اداره پارک ملی لار و پلور از شناسایی و بازداشت یک صیاد متخلف در محدوده این پارک ملی خبر داد و گفت: محیطبانان منطقه موفق شدند این فرد را پیش از هرگونه اقدام به صید متوقف و تجهیزات وی را ضبط کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیدرضا میرانزاده در تشریح این خبر اظهار داشت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست در جریان گشتزنی و پایش مستمر منطقه، فردی را که با تجهیزات ماهیگیری وارد محدوده ممنوعه پارک ملی لار شده بود شناسایی کردند که در بازرسی از وی، یک رشته تور ماهیگیری کشف و ضبط شد.
وی با تأکید بر اینکه پرونده این تخلف جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است، افزود: پایش شبانهروزی منطقه با هدف صیانت از تنوع زیستی و جلوگیری از هرگونه تخلف زیستمحیطی به صورت منظم در حال انجام است.
رئیس اداره پارک ملی لار و پلور ضمن هشدار به سودجویان خاطرنشان کرد: یگان حفاظت محیط زیست با هرگونه صید، شکار و بهرهبرداری غیرمجاز از منابع طبیعی و حیاتوحش برابر قانون بهشدت برخورد میکند.