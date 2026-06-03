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۱۷ کیسه آرد یارانهای در یک واحد نانوایی آزادپز، کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی گفت : در گشت مشترک بازرسان این مدیریت و پلیس امنیت اقتصادی، یک واحد نانوایی در محدوده شهرک شهید باهنر مشهد به دلیل تخلفات صنفی متعدد، با دستور معاونت قضایی تعزیرات حکومتی، پلمب شد.
محسن صیادی افزود :تخلفات محرز این واحد صنفی شامل گرانفروشی، عدم درج قیمت و استفاده غیرقانونی از آرد یارانهای بود. بررسیها نشان داد متصدی این نانواییِ آزادپز، با سوءاستفاده از سهمیه نانوایی یارانهایِ دیگر خود، آرد دولتی را به این واحد منتقل و استفاده میکرده است.