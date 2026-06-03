

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر بازرسی و نظارت اصناف خراسان رضوی گفت : در گشت مشترک بازرسان این مدیریت و پلیس امنیت اقتصادی، یک واحد نانوایی در محدوده شهرک شهید باهنر مشهد به دلیل تخلفات صنفی متعدد، با دستور معاونت قضایی تعزیرات حکومتی، پلمب شد.

محسن صیادی افزود :تخلفات محرز این واحد صنفی شامل گران‌فروشی، عدم درج قیمت و استفاده غیرقانونی از آرد یارانه‌ای بود. بررسی‌ها نشان داد متصدی این نانواییِ آزادپز، با سوءاستفاده از سهمیه نانوایی یارانه‌ایِ دیگر خود، آرد دولتی را به این واحد منتقل و استفاده می‌کرده است.