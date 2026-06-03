پیام تبریک استاندار لرستان به مناسبت عید غدیرخم و دهه امامت و ولایت
استاندار لرستان در پیامی فرارسیدن عید غدیرخم و دهه ولایت و امامت را تبریک گفت.
غدیر؛ امتداد جریان تاریخی ولایت و امامت و نقطه عطف ژرف اندیشی پیامبر اسلام (ص) برای قوام و دوام حکومت و امت اسلامی است.
جامعهای نوپا که میبایست با حفظ وحدت و اتحاد اسلامی، ضمن تکیه بر اصول بنیادین اسلام، در مسیر عقلانیت و پویایی حرکت کند و از گردباد حوادث و فتنههای دشمنان اسلام، در امان باشد و غدیر با تدبیر رسول اکرم (ص)، راه رسیدن به سعادت و تکمیل دین و چگونه زیستن را معنا بخشید.
پیام غدیر در کنار حب ولایت و حضرت علی علیه السلام، پیامی است برای به همه زمانها و مکان ها. پیامی برای اطاعتپذیری از ولایت فقیه به عنوان پرچمدار آرمانهای اسلام ناب محمدی (ص) در همه اعصار و شرایط.
اکنون و در شرایطی که دشمنان و بدخواهان اسلام و انقلاب اسلامی، در تقلای تضعیف آرمانهای بلند و متعالی انقلاب اسلامی با انواع ابزارها از جنگ و تحریم گرفته تا کودتا و شبه جنگ هستند، رسالت همگی اینست تا با اقتدا به اندیشههای بلند و رفیع ولایت فقیه و پیروی از رهنمودها و فرامین رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی، زمینه را برای تقویت هر چه بیشتر و گسترش اسلام و تفکر اصیل ولایت فقیه، فراهم نمائیم.
بیشک تمسک به ولایت فقیه در شرایط پیچیده دنیای امروز، حبل المتین همه دوستداران اهل بیت و مسلمانان جهان خواهد بود.
اینجانب ضمن گرامیداشت دهه امامت و ولایت و تبریک عید سعید غدیر خم به عموم مسلمانان جهان، مردم شریف و نجیب استان لرستان و بویژه سادات جلیلالقدر، مجد و پیروزی اسلام عزیز و ایران بزرگ را از درگاه خداوند متعال، مسألت مینمایم.