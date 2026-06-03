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همزمان با گرامیداشت روز جهانیاماس، مسئولان حوزه سلامت کردستان با اشاره به سهم ۲.۲۷ درصدی این استان از بیماران مبتلا بهاماس کشور، بر ضرورت ارتقای خدمات حمایتی و درمانی برای این بیماران تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، همزمان با روز جهانیاماس، مسئولان حوزه سلامت استان کردستان با اشاره به وضعیت بیماران مبتلا به این بیماری در استان، بر اهمیت افزایش آگاهی عمومی، حمایت از بیماران و توسعه خدمات درمانی و توانبخشی تأکید کردند.
بیماریاماس (MS) یکی از شایعترین بیماریهای مزمن سیستم عصبی مرکزی است که میتواند افراد را در سنین مختلف، بهویژه جوانان، درگیر کند و آثار متعددی بر کیفیت زندگی بیماران بر جای بگذارد.
بر اساس آمار موجود، ۲.۲۷ درصد از بیماران مبتلا بهاماس کشور در استان کردستان زندگی میکنند و خدمات درمانی و حمایتی مورد نیاز خود را از مراکز تخصصی و درمانی استان دریافت میکنند.