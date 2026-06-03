پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست و وزیر محیط زیست جمهوری آذربایجان بر گسترش همکاریهای دوجانبه در حوزه حفاظت از دریای خزر، جنگلهای هیرکانی و مقابله با آثار تغییر اقلیم تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رئیس سازمان حفاظت محیطزیست در دیدار با وزیر محیط زیست و تغییر اقلیم جمهوری آذربایجان، راهکارهای توسعه همکاریهای مشترک زیستمحیطی میان دو کشور را بررسی کرد.
شینا انصاری در این دیدار با اشاره به همکاریهای مشترک ایران و جمهوری آذربایجان در چارچوب کنوانسیون تهران، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای برگزاری هفتمین نشست کنفرانس اعضای کنوانسیون تهران (COP۷) اعلام کرد.
وی همچنین با اشاره به برنامه عمل پیشنهادی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد درباره دریای خزر، گفت: ایران در حال بررسی این سند است و نتایج بررسیها را به این نهاد بینالمللی اعلام خواهد کرد.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست با تأکید بر ضرورت همکاری کشورهای ساحلی برای مقابله با پیامدهای تغییر اقلیم و کاهش تراز آب دریای خزر، افزود: حفاظت از تنوع زیستی خزر، سازگاری با تغییرات اقلیمی و کاهش انتشار گازهای گلخانهای نیازمند همکاری و هماهنگی منطقهای است.
انصاری همچنین توسعه همکاریهای مشترک در زمینه حفاظت از جنگلهای هیرکانی و مقابله با آتشسوزیهای جنگلی را از دیگر محورهای مهم همکاری میان دو کشور عنوان کرد.
در این دیدار، مختار بابایف وزیر محیط زیست و تغییر اقلیم جمهوری آذربایجان نیز ضمن حمایت از برگزاری نشست COP۷ در تهران، بر آمادگی کشورش برای گسترش همکاریهای مشترک زیستمحیطی با ایران تأکید کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای همکاری در حوزه تغییر اقلیم، استفاده از منابع مالی بینالمللی از جمله صندوق محیط زیست جهانی (GEF) و صندوق سبز اقلیم (GCF) را برای اجرای پروژههای مشترک بهویژه در حوزه دریای خزر مورد توجه قرار داد.
دو طرف در پایان بر تقویت همکاریهای منطقهای و دوجانبه برای حفاظت از محیط زیست، مقابله با تغییر اقلیم و صیانت از اکوسیستمهای ارزشمند مشترک تأکید کردند.