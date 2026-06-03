کارشناس جوانی جمعیت و سلامت خانواده مرکز بهداشت کیش، گفت: پدیده پیر شدن جمعیت، رشد اقتصادی را کاهش و هزینه نیروی کار را در تولید افزایش خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، فاطمه مهربد، گفت: براساس اعلام سرپرست دبیرخانه شورای ملی سالمندان، سال ۱۴۱۰ را شروع بحران سالمندی در کشور است.

او افزود: در پنج سال آینده جمعیت سالمندان ایران بیش از سیزده و نیم میلیون نفر خواهد شد که بیش از ۱۴ درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.

کارشناس جوانی جمعیت و سلامت خانواده مرکز بهداشت کیش، گفت: تغییرات افزایش جمعیت سالمندی در بازه زمانی سریع درحال اتفاق افتادن است و همراه با این تغییرات، کیفیت سالمندی مانند زنانه شدن پدیده سالمندان در حال رخ دادن است.

فاطمه مهربد، گفت: سالمندان امروز متولدان ۱۳۱۰ تا ۱۳۳۰ هستند و به طور متوسط چهار فرزند دارند و این رقم در بیست سال آینده به یک فرزند خواهد رسید.

او افزود: باتوجه به فاصله گرفتن از سبک سنتی زندگی‌ها آمار مراجعه سالمندان برای نگهداری به خانه سالمندان در حال افزایش است.

فاطمه مهربد تصریح کرد: در حوزه اقتصادی پدیده پیر شدن جمعیت، رشد اقتصادی را کاهش داده و هزینه نیروی کار را در تولید افزایش خواهد داد و این پدیده نه تنها ساختار مصرف خانوار‌ها را تغییر خواهد داد، بلکه الگوی پس انداز و سرمایه گذاری را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

کارشناس جوانی جمعیت و سلامت خانواده مرکز بهداشت کیش، گفت: سالخوردگی جمعیت منجر به سرمایه بری تولید در بلندمدت می‌شود.

مهربد افزود: نتابج مطالعات نشان می‌دهد اگر سالخوردگی جمعیت از هر دو دلیل کاهش باروری و افزایش طول عمر تاثیر پذیرد، سرمایه بری تشدید خواهد شد و این موارد برای اقتصاد کشور نگران کننده است.

کارشناس جوانی جمعیت و سلامت خانواده مرکز بهداشت کیش، گفت: ضعیف شدن نیروی دفاعی کشور، کم شدن نیروی کار و در نتیجه کاهش تولید

مشکلات و هزینه‌های نگهداری میلیون‌ها سالمند، کاهش جمعیت جوان و نخبه و کاهش رشد علمی کشور از دیگر نتایج افزایش جمعیت سالمند در کشور است.

فاطمه مهربد گفت: پنجره جمعیتی برای همیشه باز نخواهد ماند و با سالمندی جمعیت و افزایش نسبت سالمندان، پنجره جمعیتی شروع به بسته‌شدن خواهد کرد.

او افزود: با فرض تداوم باروری در سطح جانشینی، این اتفاق برای ایران در آستانه دهه ۲۰۳۰ میلادی آغاز خواهد شد.

مهربد تصریح کرد: پنجره جمعیتی در سال ۲۰۴۵ که نسبت جمعیت بیشتر از ۶۵ سال به بیش از ۱۵ درصد افزایش می‌یابد، بسته خواهد شد.