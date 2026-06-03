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رئیسکل دادگستری خراسانجنوبی از برگزاری ۱۳ دادگاه علنی برخط در روز شنبه ۱۶ خرداد در حوزه قضایی شهرستان بیرجند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیسکل دادگستری خراسانجنوبی گفت: شهروندان و علاقهمندان به مباحث حقوقی میتوانند به صورت برخط در جریان رسیدگی به پروندههای مختلف قرار گیرند.
عبداللهی با اشاره به تداوم برگزاری دادگاههای علنی در مراجع قضایی استان، افزود: علاقهمندان به مباحث حقوقی و عموم شهروندان میتوانند روز شنبه ۱۶ خرداد، از طریق حضور در دادگاههای علنی برخط شعب عمومی حقوقی و صلح حوزه قضایی شهرستان بیرجند، از موضوعات مطروحه در این دادگاهها مطلع شوند.
وی با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی خراسانجنوبی بهره گیری از ظرفیتهای نوین فناوری اطلاعات قوه قضاییه را با جدیت دنبال میکند، افزود: استفاده از این ظرفیتها در راستای تسریع و تسهیل دادرسی الکترونیک برخط، مورد بهرهبرداری قرار گرفته و این روند در استان با جدیت ادامه دارد.
عبداللهی افزود: در روز شنبه ۱۶ خردادماه سال جاری، ۱۳ دادگاه علنی برخط در حوزه قضایی بیرجند، در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بیرجند و به ریاست سیدمجتبی حسینی، رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان بیرجند، از ساعت ۷ صبح تا پایان وقت اداری بهصورت پیوسته برگزار خواهد شد.
رئیسکل دادگستری خراسانجنوبی با اشاره به راههای دسترسی عموم مردم به دادگاههای علنی برخط، افزود: برگزاری تمامی دادگاههای علنی برخط مراجع قضایی استان از طریق نشانی اینترنتی: https://alani.dadkj.ir و با ورود بهعنوان میهمان امکانپذیر است.