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دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان آب، انرژی و محیطزیست معاونت علمی با اشاره به وجود فناوریهای کارآمد در حوزه کولرهای آبی گفت: موضوع کولر آبی میتواند نمونهای عملی برای طراحی الگوی ملی رسوخ فناوری در کشور باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدمحمدمهدی نوربخش، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان آب، انرژی و محیطزیست معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، در نشست «ارتقای بهرهوری مصرف آب و انرژی کولرهای آبی؛ سیاستها، الزامات و چالشها»، با اشاره به جایگاه کولرهای آبی در مصرف همزمان آب و برق کشور گفت: کولر آبی صرفاً یک وسیله سرمایشی خانگی نیست، بلکه یکی از مصادیق روشن پیوند میان ناترازی انرژی، مصرف آب شهری و بهرهوری ساختمان است.
وی تأکید کرد : روشن بودن میلیونها کولر آبی در دوره اوج مصرف تابستان، اثر قابل توجهی بر اوج مصرف برق، فشار بر شبکه، مصرف آب شهری و نیاز کشور به سرمایهگذاریهای جدید در زیرساختهای انرژی دارد.
وی با طرح مفهوم «چالش رسوخ فناوری» اظهار کرد: در بسیاری از حوزهها، از جمله کولرهای آبی بهرهور، فناوریهای مورد نیاز وجود دارد یا قابل توسعه است؛ از موتورهای پربازده و BLDC گرفته تا کنترلرهای هوشمند، اینورتر، سنسورهای دما و رطوبت، پمپهای کممصرف و تجهیزات کاهش مصرف آب. با این حال، مسئله اصلی فقط تولید فناوری نیست، بلکه تبدیل فناوری به انتخاب طبیعی بازار و رساندن آن به مصرف گسترده است.
به گفته او، تجربه نشان میدهد که فناوری خوب بهتنهایی منجر به بهرهوری واقعی نمیشود و برای موفقیت، باید مجموعهای از عوامل شامل استاندارد روشن، مدل مالی مناسب، شبکه نصب و خدمات پس از فروش، نظام اندازهگیری و راستیآزمایی صرفهجویی و اعتماد مصرفکننده بهصورت همزمان طراحی شود.
دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان آب، انرژی و محیطزیست با تأکید بر ضرورت نوآوری در مدلهای مالی و کسبوکار، افزود: در حوزه بهرهوری نباید همه راهحلها را به حمایت مستقیم دولت و یارانههای ناپایدار گره زد. استفاده از ظرفیت کارورهای انرژی، شرکتهای خدمات انرژی، گواهی صرفهجویی و بازار بهینهسازی میتواند مسیر تازهای برای توسعه فناوریهای بهرهور ایجاد کند؛ بهگونهای که شرکت فناور صرفاً فروشنده تجهیز نباشد، بلکه فروشنده صرفهجویی و کاهش مصرف باشد.
نوربخش خاطرنشان کرد: موضوع کولر آبی بهرهور بهعنوان نمونهای روشن برای طراحی الگوی ملی رسوخ فناوری مورد توجه قرار گیرد و از همه بازیگران، شامل تولیدکنندگان، شرکتهای دانشبنیان، نهادهای استاندارد، صندوقهای مالی، کارورهای انرژی و دستگاههای اجرایی دعوت کرد در تدوین مدلهای ترویج، تأمین مالی، پایش و بهکارگیری گسترده این فناوریها مشارکت کنند.