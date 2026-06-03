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آیین توزیع تجهیزات هوشمندسازی مدارس نایسر با حضور سالار مرادی نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی برگزار شد و در جریان آن ۱۷ بسته آموزشی به ارزش ۲ میلیارد تومان در اختیار ۱۷ مدرسه این منطقه قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی در این مراسم با اشاره به کمبود فضاهای آموزشی در نایسر اظهار کرد: تکمیل مدرسه نیمه کاره ۱۸ کلاسه این منطقه باید در اولویت قرار گیرد و انتظار میرود همه دستگاههای مرتبط برای توسعه زیرساختهای آموزشی نایسر همکاری کنند.
سالار مرادی با تأکید بر ضرورت جذب خیران مدرسهساز افزود: ۱۵ میلیارد تومان از اعتبارات در اختیار نمایندگان مجلس برای تقویت حوزه آموزش و مدارس استان اختصاص یافته است.
وی توسعه آموزش را زیربنای پیشرفت کشور دانست و گفت: حمایت از جامعه فرهنگیان و گسترش امکانات آموزشی از مهمترین راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار است.
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان نیز در این مراسم با اشاره به جمعیت دانشآموزی نایسر گفت:نایسر بیش از ۱۵ هزار دانشآموز دارد و رشد جمعیت و ساختوسازهای گسترده، بدون تأمین متناسب زیرساختهای آموزشی، موجب کمبود فضای آموزشی شده است.
حسینی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه مدرسهسازی اظهار کرد: در سالهای اخیر پروژههای متعددی با مشارکت خیران در استان اجرا شده و توسعه فضاهای آموزشی همچنان در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان همچنین گفت: میانگین هوشمندسازی مدارس در کشور ۲۳ درصد است، در حالی که این شاخص در کردستان به بیش از ۵۰ درصد رسیده که نشاندهنده توجه ویژه به بهرهگیری از فناوریهای نوین آموزشی در استان است.