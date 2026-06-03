به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مهدی زندیه‌وکیلی استاندار مرکزی در سفر به شهرستان شازند از روند اجرای چند پروژه مهم عمرانی و راه‌سازی این شهرستان بازدید کرد و در آیین آغاز عملیات اجرایی پایگاه اورژانس جاده‌ای خیرساز روستای دهکایید حضور یافت.

استاندار مرکزی در حاشیه این بازدیدها گفت: در چهل و یکمین جلسه هفته‌های همت اقتصادی استان مرکزی به شهرستان شازند سفر کردیم و از قطعه ۵۲ کیلومتری کنارگذر اراک که از تقاطع شازند، پتروشیمی و پالایشگاه شازند با جاده سراسری آغاز می‌شود، بازدید به عمل آمد.

وی افزود: این پروژه بیش از ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در آستانه بهره‌برداری قرار گرفته است. با افتتاح این طرح، بخشی از بار ترافیکی منطقه کاهش یافته و ایمنی حمل‌ونقل در این محور افزایش خواهد یافت.

زندیه‌وکیلی همچنین از پروژه تقاطع غیرهمسطح محورهای شازند، خنداب و کمیجان بازدید کرد و گفت: روند اجرایی این پروژه شتاب گرفته است و امیدواریم تا پایان تابستان و همزمان با هفته دولت به بهره‌برداری برسد.

استاندار مرکزی در ادامه با اشاره به نیاز منطقه زالیان شهرستان شازند به توسعه زیرساخت‌های امدادی و درمانی اظهار کرد: با مشارکت یکی از خیران، پایگاه اورژانس جاده‌ای در روستای دهکایید احداث خواهد شد که نقش مؤثری در کاهش زمان رسیدگی به حوادث و سوانح جاده‌ای خواهد داشت.

وی با بیان اینکه استان مرکزی در سال جاری از جمله استان‌های کم‌تصادف کشور بوده است، افزود: ارتقای کیفیت راه‌ها و اجرای طرح‌های ایمن‌سازی در سال ۱۴۰۴ از عوامل مؤثر در این موفقیت بوده و این روند در سال جاری نیز با جدیت دنبال خواهد شد.