پس از دو دهه توقف فعالیت، شرکت صنایع مخابرات راه دور ایران (آی‌تی‌آی) با حمایت استاندار فارس و رفع موانع تولید، مجدداً به چرخه تولید باز می گردد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، شرکت صنایع مخابرات راه دور ایران (آی‌تی‌آی) که به دلیل مسائل مدیریتی و بدهکاری کلان به کارکنان، بانک‌ها، اداره مالیات و سازمان تأمین اجتماعی، به مدت ۲۰ سال با رکود و تعطیلی مواجه بود، اکنون با همت استاندار فارس و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، فعالیت خود را از سر می‌گیرد.

این بازگشت که با اشتغال‌زایی برای ۱۰۰ نفر در مرحله نخست همراه است، گامی مهم برای احیای واحد‌های تولیدی و تأمین نیاز‌های کشور و منطقه تلقی می‌شود.

اهمیت و ظرفیت‌های آی‌تی‌آی

امیری، استاندار فارس، با اشاره به سابقه درخشان این شرکت در تولید قطعات الکترونیکی، الکترومکانیکی و در حوزه انرژی، بر توانایی آی‌تی‌آی در تأمین نیاز‌های داخلی و منطقه‌ای تأکید کرد.

رفع موانع و اشتغال‌زایی: عمده‌ترین مشکلات این مجموعه که شامل بدهی‌های گسترده بود، برطرف شده است و در مرحله نخست تا سه ماه آینده، ۱۰۰ نیروی جدید جذب و به چرخه تولید بازخواهند گشت.

اهداف بازگشت به تولید

احیای شرکت‌های تولیدی و کمک به رفع موانع تولید، از اولویت‌های اصلی استاندار فارس در جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید است که بازگشت آی‌تی‌آی به چرخه تولید، نمونه بارز این رویکرد است.