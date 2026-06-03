معاون عمرانی استاندار لرستان با اشاره به پرداخت ۱۰۰ میلیارد و ۱۱۷ میلیون تومان تسهیلات اسکان موقت در استان گفت: تاکنون ۹۳ درصد از متقاضیان دریافت این تسهیلات موفق به دریافت آن شده‌اند.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، معاون عمرانی استاندار لرستان با اشاره به جزئیات پرداخت تسهیلات اسکان موقت به خانه‌های آسیب‌دیده از جنگ رمضان اظهار کرد: تاکنون ۱۰۰ میلیارد و ۱۱۷ میلیون تومان تسهیلات اسکان موقت در استان پرداخت شده است.

به گفته مهدی مجیدی از مجموع ۲۰۲ متقاضی، تاکنون ۱۸۸ نفر معادل ۹۳ درصد، تسهیلات خود را دریافت کرده‌اند.

معاون عمرانی استاندار لرستان افزود: بیشترین تعداد پرداختی مربوط به شهرستان خرم‌آباد با ۵۶ فقره و بروجرد با ۵۰ فقره است. پس از آن به ترتیب شهرستان‌های دورود با ۲۶ فقره، سلسله با ۲۲ فقره، پل‌دختر با ۱۳ فقره، کوهدشت با ۱۱ فقره و دلفان با ۱۰ فقره قرار دارند.

مجیدی تأکید کرد: روند پرداخت تسهیلات اسکان موقت به سایر متقاضیان واجد شرایط بدون وقفه ادامه دارد.