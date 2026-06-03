به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ با صدور پیامی درگذشت مادر گرانقدر شهیدان کاشفی را تسلیت گفت.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

«الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»

درگذشت بانوی صبور، پارسا و مؤمنه، مرحومه «حاجیه خانم زهرا خیری»، مادر گران‌قدر شهیدان سرافراز مصطفی و مجتبی کاشفی، موجب تألم و تأثر عمیق گردید.

جایگاه مادر شهید، فراتر از واژه‌ها و تعابیر دنیوی است؛ او تنها یک مادر نبود، بلکه مدرسه‌ای از آموزه‌های فاطمی (س) بود که در دامان پاک خویش، مدافعانِ حریمِ غیرت و شرف را پرورش داد. آن بانوی جلیل‌القدر با تقدیم شهیدانش، معنای «ایثار» را به کمال رساند و با صبری زینب‌گونه در سال‌های هجران، استقامتی را به نمایش گذاشت که همواره الگوی راستین برای زنان و مردان این سرزمین خواهد بود.

اینجانب فقدان این بانوی صبور را به جامعه ایثارگری و خانواده محترم آن مرحومه تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده، علو درجات و همنشینی با سرور زنان عالم، حضرت فاطمه زهرا (س) و برای بازماندگان داغدار، اجر جزیل و آرامش مسألت می‌نمایم.

عباسعلی رضایی

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ