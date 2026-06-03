به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، در این پویش از مردم خواسته شده روز عید غدیر برای سه نفر یا بیشتر غذا تهیه کرده و به دست نیازمندان و همسایگان برسانند.

فاطمه نادری مجری طرح گفت: این با هدف شرکت همه در اطعام غدیر که بسیار تاکید شده اجرا می شود و هر کس با پخت سه پرس غذا می‌تواند در آن شرکت کند.

تاکنون هزار و ۵۰۰ نفر به این پویش پیوسته‌اند.

به افراد شرکت کننده در این پویش که عکس نذر خود را به شماره ۰۹۳۰۰۶۳۸۸۹۸ ارسال کنند به قید قرعه سفر مشهد یا عتبات عالیات هدیه داده می‌شود.