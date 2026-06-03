همایش مشق عشق ولایت در مصلای فومن همایش مشق عشق ولایت در مصلای فومن همایش مشق عشق ولایت در مصلای فومن همایش مشق عشق ولایت در مصلای فومن

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، در این همایش که تعدادی از هنرمندان خوشنویس فومن شرکت داشتند امام جمعه فومن گفت: هنر به ویژه هنر نقاشی و خوشنویسی تاثیر زیادی در توسعه فرهنگی جامعه دارد و ابزاری است که می‌توان از آن برای توسعه ارزش‌های اسلامی و انقلابی استفاده کرد.

حجت الاسلام والمسلمین داوودی افزود: همه ما باید تلاش کنیم تا با فراهم کردن زمینه‌های مناسب هنر را در بین نوجوانان و جوانان توسعه دهیم که مسئولان تعلیم و تربیت به ویژه مدارس و دانشگاه‌ها در این زمینه بسیار تاثیرگذار هستند.

در این همایش هنرمندان خوشنویسی آثاری در رسای حضرت امیرالمومنین علیه السلام خلق کردند و در پایان از آنان تجلیل شد.