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در این همایش هنرمندان خوشنویسی آثاری در رسای حضرت امیرالمومنین علیه السلام خلق کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، در این همایش که تعدادی از هنرمندان خوشنویس فومن شرکت داشتند امام جمعه فومن گفت: هنر به ویژه هنر نقاشی و خوشنویسی تاثیر زیادی در توسعه فرهنگی جامعه دارد و ابزاری است که میتوان از آن برای توسعه ارزشهای اسلامی و انقلابی استفاده کرد.
حجت الاسلام والمسلمین داوودی افزود: همه ما باید تلاش کنیم تا با فراهم کردن زمینههای مناسب هنر را در بین نوجوانان و جوانان توسعه دهیم که مسئولان تعلیم و تربیت به ویژه مدارس و دانشگاهها در این زمینه بسیار تاثیرگذار هستند.
در این همایش هنرمندان خوشنویسی آثاری در رسای حضرت امیرالمومنین علیه السلام خلق کردند و در پایان از آنان تجلیل شد.