به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مهدی زندیه‌وکیلی استاندار مرکزی در جریان بازدید از تالار مرکزی اراک گفت: زیرساخت‌های اصلی این مجموعه تکمیل شده و تجهیزات اصلی آن نیز نصب شده است و با آماده‌سازی اتاق‌های کاری و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، این مرکز آماده بهره‌برداری خواهد شد.وی افزود: برای افتتاح این مجموعه در انتظار سفر رئیس‌جمهور بودیم، اما در هر صورت بهره‌برداری از تالار مرکزی از شهریورماه آغاز خواهد شد و افتتاح رسمی و نمادین آن با حضور مسئولان و مقامات انجام می‌شود.

استاندار مرکزی با اشاره به ارزش بالای این پروژه اظهار کرد: برای احداث این مجموعه بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است و اکنون ارزش آن چندین برابر شده است.

زندیه‌وکیلی افزود: تالار مرکزی اراک ظرفیت میزبانی برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری و اجتماعی را در سطح استانی، ملی و حتی بین‌المللی دارد و می‌تواند به یکی از مهم‌ترین مراکز فرهنگی کشور تبدیل شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی نیز در این بازدید گفت: راه‌اندازی و بهره‌برداری کامل از تالار مرکزی اراک نیازمند جذب حدود ۴۰ نیروی انسانی جدید است.

علی ایزدی افزود: با پیگیری‌های استاندار مرکزی و همکاری نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، امیدواریم زمینه تأمین و جذب نیروهای مورد نیاز این مجموعه هرچه سریع‌تر فراهم شود.