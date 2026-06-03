مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ، در دیدار با خانواده شهید غلامرضا بهشتی، ضمن تجلیل از مقام شامخ شهدا، بر لزوم تداوم راه روشن آنان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، در دیدار با خانواده شهید غلامرضا بهشتی ضمن تجلیل از مقام شامخ شهدا، بر لزوم تداوم راه روشن آنان تأکید کرد.

در این دیدار صمیمانه که با هدف تکریم و دلجویی از خانواده‌های شهدا انجام شد، عباسعلی رضایی ضمن ادای احترام به مقام والای شهید غلامرضا بهشتی، ایثارگری‌های شهدای امنیت را ستون‌های استوار امنیت و اقتدار ایران اسلامی برشمرد.

مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ در این دیدار با اشاره به فداکاری‌ها و جان‌فشانی‌های شهید بهشتی در برابر حملات ددمنشانه جبهه استکبار، اظهار داشت: شهید غلامرضا بهشتی با نثار خون پاک خویش در مسیر دفاع از حریم اسلام و انقلاب، در برابر دسیسه‌های رژیم صهیونیستی و حامیان مستکبرش ایستاد و به درجه رفیع شهادت نائل آمد. این شهید بزرگوار نماد عینی غیرت و وفاداری به آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی است.

وی خاطرنشان کرد: شهدای راه امنیت با شهادت خود، پیامی روشن به دشمنان مخابره کردند که این سرزمین، مهد پرورش دلاورمردانی است که تا آخرین قطره خون از کیان و عزت خود دفاع خواهند کرد.

در پایان این دیدار، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، ضمن گفت‌و‌گو با خانواده شهید بهشتی و استماع دغدغه‌ها و خاطرات آنان، با اهدای لوح تقدیر، از صبر و استقامت بازماندگان این شهید والامقام تجلیل به عمل آورد.