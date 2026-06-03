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وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۳/۱۳

سازمان هواشناسی برای استان‌های نوار شمالی کشور هشدار نارنجی هواشناسی صادر کرد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۱۳- ۱۷:۵۲
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برچسب ها: هواشناسی ، وضعیت آب و هوای کشور ، بارش باران
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