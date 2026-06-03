احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یکصد و چهاردهمین اجلاس کنفرانس بین‌المللی کار که به صورت بر خط انجام شد، از سازمان بین المللی کار انتقاد کرد.



وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به سکوت سازمان بین المللی کار در حملات تروریستی آمریکایی - صهیونیستی به ایران، در یکصد و چهاردهمین اجلاس بین المللی در ژنو حاضر نشد.



میدری با ارسال ویدیوئی گفت: اگر واقعا به فکر معیشت و رفاه کارگران هستیم، نباید در مقابل جنایت های جنگی سکوت کنیم.



وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه سازمان بین‌المللی کار بر اساس دو رکن اصلی صلح و عدالت اجتماعی تأسیس شده است، گفت: جنگ بزرگ‌ترین تهدید علیه کار شایسته، عدالت اجتماعی و رفاه بشریت است. جنگ هشداری برای بازگشت دوران بربریت است و باید علیه دشمن جهانی بشریت، یعنی جنگ، متحد شد، و برای توقف جنگ، جنگید، نه اینکه فقط هزینه‌های جنگ را ثبت کنیم.



میدری افزود: باید از تجربه جنگ‌های جهانی اول و دوم درس بگیریم، درسته جنگ‌ها از ملت‌های مظلوم آغاز می شوند، اما در نهایت شعله‌های آن همه کشورها را در بر میگیرد، همانطور که اکنون خطر جنگ به نزدیکی دروازه اروپا رسیده و همه کارگران از خاورمیانه تا اروپا و آفریقا همگی زیان دیده اند.



