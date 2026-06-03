آستان مقدس حضرت احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ (ع) در آستانه عید سعید غدیر خم با برگزاری برنامه‌های مذهبی، سخنرانی و مراسم دعا، میزبان زائران و مجاوران است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، بر اساس اعلام آستان مقدس احمدی و محمدی علهیم السلام، امروز پس از نماز مغرب و عشا مهدی دانشمند سخنرانی می‌کند و فردا و پس فردا ، پنج‌شنبه و جمعه (۱۴ و ۱۵ خرداد)، مراسم سخنرانی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجلال موسویان برگزار می‌شود.

ویژه برنامه عید غدیر ساعت ۹ صبح فردا در حرم مطهر شاهچراغ آغاز می‌شود که شامل جشن غدیر و خطبه خوانی است.

همچنین فردا شب و پس از نماز مغرب و عشا مراسم پرفیض دعای کمیل و مدیحه‌سرایی با حضور حجت‌الاسلام مرتضی حائری برگزار می‌شود.

جمعه ۱۵ خرداد هم حاج حسن جوکار زیارت آل‌یاسین را قرائت و مدیحه‌سرایی می‌کند.

این برنامه‌ها تا جمعه ۱۵ خرداد ادامه دارد و شامل سخنرانی مذهبی، قرائت ادعیه و مدیحه‌سرایی در شبستان امام خمینی حرم مطهر شاهچراغ است.

حرکت کاروان خودرویی با عنوان مهمانی ۳۰ کیلومتری غدیر از میدان الله تا میدان غدیر شهرک گلستان، برپایی جشن‌های مردمی عید غدیر در ۱۱۰ کوچه شهر، برگزاری شادپیمایی غدیر، خدمات موکب‌های مردمی، اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری در میدانگاه‌های اصلی شهر از دیگر برنامه‌های عید غدیر در شیراز است.

پویش مردمی اطعام غدیر هم در شیراز در حال اجراست

در این پویش که به نیت رهبر شهید انقلاب و دیگر شهدای جنگ تحمیلی سوم آغاز شده هر خانواده سه دست غذا پخت و بین نیازمندان توزیع می‌کند.