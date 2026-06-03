

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر روابط‌عمومی اداره‌کل‌ فرودگاه‌های استان، در بیان‌ جزئیات این خبر گفت: با توجه به برگزاری مراسم رونمایی از یادمان غدیر در بلوار جمهوری اسلامی منتهی به فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد، از مسافران درخواست می‌شود امشب (13 خردادماه) برای عزیمت به فرودگاه حتی‌المقدور از قطار شهری یا مسیرهای جایگزین، استفاده کنند.

حسن جعفری افزود: پروازهای فرودگاه مشهد امشب براساس برنامه، انجام شده و هیچ‌گونه تاخیری نخواهد داشت لذا از مسافران تقاضا می‌شود حداقل ۱۲۰ دقیقه پیش از پرواز، در فرودگاه مشهد، حضورداشته باشند.