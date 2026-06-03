مسافران فرودگاه مشهد، امشب از قطارشهری یا مسیرهای جایگزین استفاده کنند
مدیر روابطعمومی فرودگاههای استان خراسانرضوی از مسافران خواست امشب ،جهت عزیمت به فرودگاه مشهد حتیالامکان از قطار شهری یا مسیرهای جایگزین استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر روابطعمومی ادارهکل فرودگاههای استان، در بیان جزئیات این خبر گفت:با توجه به برگزاری مراسم رونمایی از یادمان غدیر در بلوار جمهوری اسلامی منتهی به فرودگاه بینالمللی شهید هاشمینژاد مشهد، از مسافران درخواست میشود امشب (13 خردادماه) برای عزیمت به فرودگاه حتیالمقدور از قطار شهری یا مسیرهای جایگزین، استفاده کنند.
حسن جعفری افزود: پروازهای فرودگاه مشهد امشب براساس برنامه، انجام شده و هیچگونه تاخیری نخواهد داشت لذا از مسافران تقاضا میشود حداقل ۱۲۰ دقیقه پیش از پرواز، در فرودگاه مشهد، حضورداشته باشند.