مرکز نظر سنجی و سامانه تلفنی واحد پژوهش مرکز صداوسیمای قزوین با هدف تقویت مخاطب‌سنجی و دریافت نظرات مردمی درباره برنامه‌های این مرکز به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، سامانه تلفنی واحد پژوهش مرکز صداوسیمای قزوین با حضور مسئولان این حوزه رونمایی و آماده بهره‌برداری شد.

این سامانه با هدف ارتقای نظام مخاطب‌سنجی و دریافت بازخورد مخاطبان درباره برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی استان راه‌اندازی شده است.

این سامانه علاوه بر پاسخ‌گویی به نیاز‌های مخاطب‌سنجی ملی، امکان اجرای نظرسنجی‌های مختلف درباره برنامه‌های تولیدی صداوسیمای مرکز قزوین را نیز فراهم می‌کند و می‌تواند در بهبود کیفیت برنامه‌ها و سیاست‌گذاری رسانه‌ای مؤثر باشد.

علیمرادی، مدیر برنامه‌ریزی و نظارت مرکز تحقیقات صداوسیما در مراسم رونمایی از این سامانه اظهار امیدواری کرد با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، این امکان در سال جاری در سطح مراکز استانی صداوسیما نیز راه‌اندازی شود تا شبکه‌ای گسترده برای سنجش دیدگاه‌های مخاطبان در سراسر کشور شکل بگیرد.



