به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، طرح جامع پایش سلامت کارکنان صداوسیمای لرستان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی استان و با هدف تشخیص زودهنگام بیماری‌های شایع و پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر در مدت ۴ روز اجرا شد.

در این طرح، تیم‌های تخصصی دانشگاه علوم پزشکی خدماتی همچون خون‌گیری، بینایی‌سنجی، شنوایی‌سنجی، نوار قلب، دندانپزشکی، مامایی و مراقبت‌های پزشکی را ارائه کردند.

همچنین شاخص‌های طب کار، قند و فشار خون، و غربالگری سرطان‌های شایع در این طرح بررسی خواهند شد.





رئیس مرکز بهداشت صداوسیما در روز پایانی برگزاری این طرح در لرستان گفت: این طرح با هدف صیانت از سرمایه انسانی و با همکاری مشترک دانشگاه علوم پزشکی لرستان و صداوسیمای لرستان برگزار شده است.