تجلیل از عوامل برگزاری طرح جامع پایش سلامت کارکنان صداوسیمای لرستان
در مراسمی با حضور رئیس مرکز بهداشت سازمان صداوسیما از عوامل برگزاری طرح جامع پایش سلامت کارکنان صداوسیمای لرستان تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
طرح جامع پایش سلامت کارکنان صداوسیمای لرستان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی استان و با هدف تشخیص زودهنگام بیماریهای شایع و پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر در مدت ۴ روز اجرا شد.
در این طرح، تیمهای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی خدماتی همچون خونگیری، بیناییسنجی، شنواییسنجی، نوار قلب، دندانپزشکی، مامایی و مراقبتهای پزشکی را ارائه کردند.
همچنین شاخصهای طب کار، قند و فشار خون، و غربالگری سرطانهای شایع در این طرح بررسی خواهند شد.
رئیس مرکز بهداشت صداوسیما در روز پایانی برگزاری این طرح در لرستان گفت: این طرح با هدف صیانت از سرمایه انسانی و با همکاری مشترک دانشگاه علوم پزشکی لرستان و صداوسیمای لرستان برگزار شده است.
دکتر مهدی شادنوش اجرای این برنامه را به عنوان یکی از مهمترین برنامههای حفظ سلامت کارکنان دانست و افزود: معاینات دورهای یکی از ستونهای اصلی حفظ سلامت نیروی کار و کاهش هزینههای پنهان سازمانهاست.
روز پایانی پایش سلامت کارکنان صدا و سیمای استان لرستان امروز برگزار شد و در پایان از عوامل برگزاری این برنامه تجلیل شد.