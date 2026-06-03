به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طبق گزارش رسیده، در این پروژه، ۲ مجموعه «حقیقت» و «شهری در آسمان» از سری «روایت فتح» به یک سکوی نمایش خانگی اضافه شدند.

مجموعه مستند «حقیقت» که از نخستین تجربه‌های تصویری شهید آوینی در جبهه‌های نبرد به شمار می‌رود، سندی زنده و بی‌واسطه از روز‌های ابتدایی جنگ و ماجرای اشغال خرمشهر است. این آثار که در فاصله زمستان ۱۳۵۹ تا پاییز ۱۳۶۰ فیلمبرداری و ساخته شده‌اند شامل هفت قسمت است که این اپیزود‌ها در مجموع ۴۰۳ دقیقه روایت را در خود جای داده‌اند. این مستند‌ها که برای اولین بار در شبکه نمایش خانگی عرضه شده‌اند به وقایع حساسی نظیر نبرد‌های سوسنگرد و حماسه‌های فتح‌الفتوح می‌پردازد.

از سوی دیگر، مجموعه مستند «شهری در آسمان» که به عنوان آخرین آثار مرتضی آوینی شناخته می‌شود نیز اضافه شده است. ساخت مجموعه که ۱۰ قسمت برای آن پیش‌بینی شده بود، اواخر سال ۱۳۷۱ آغاز شد و آوینی قصد داشت در آن به ابعاد محاصره، سقوط و در نهایت آزادسازی خرمشهر بپردازد. پس از آماده‌سازی ۶ قسمت از این مجموعه، گروه فیلمبرداری برای تکمیل ماموریت خود راهی منطقه فکه شد، اما این سفر در بیستم فروردین ماه ۱۳۷۲ با شهادت مرتضی آوینی ناتمام ماند.

طبق اعلام دست‌اندرکاران سکوی عرضه کننده، روند انتشار در آینده نیز ادامه خواهد داشت و از این پس مجموعه‌های دیگری از آثار شهید آوینی به فیلم نت افزوده خواهد شد.