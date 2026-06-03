حاجیه خانم زینب مجاورتی، مادر گرانقدر شهید ابراهیم صفرزاده کنارسری، دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، حاجیه خانم زینب مجاورتی، مادر گرانقدر شهید ابراهیم صفرزاده کنارسری ، پس از عمری مجاهدت و صبر، دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

مراسم تشییع پیکر مطهر این مادر بزرگوار امروز در مسجدالنبی روستا کنار سر بخش کوچصفهان برگزار شد.

شهید ابراهیم صفرزاده کنارسری ۱ شهریور ۱۳۶۵ در منطقه سومار کرمانشاه، بر اثر اصابت ترکش خمپاره به درجه رفیع شهادت نائل آمد.