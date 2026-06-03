به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، داریوش جودکی مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران اظهار کرد: پرونده قاچاق ۱۶ هزار و ۲۱۸ لیتر نفتگاز به ارزش پنج میلیارد و ۸۰۶ میلیون ریال در شعبه هشتم تعزیرات شهرستان ری رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده، تخلف قاچاق را محرز و متخلف را به پرداخت ۱۱ میلیارد و ۶۱۳ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر ارزش تخلف محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران گفت: شعبه همچنین بابت بهای مال از دست رفته، پنج میلیارد و ۸۰۶ میلیون ریال معادل ارزش تخلف به جریمه اضافه و متخلف را در مجموع به پرداخت ۱۷ میلیارد و ۴۲۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

جودکی در پایان تصریح کرد: با گزارش شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در خصوص کشف سوخت قاچاق، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.