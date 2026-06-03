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استانهای یزد، آذربایجان شرقی، اصفهان و ایلام، رتبههای برتر کشوری در حوزه ساماندهی امور جوانان در سال ۱۴۰۴ را ، کسب کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش وجوانان در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: استانهای یزد، آذربایجان شرقی، اصفهان و ایلام رتبههای برتر کشوری در حوزه ساماندهی امور جوانان را در سال ۱۴۰۴ کسب کردند.
آقای رحیمی نوشته است: نتایج ارزیابی عملکرد استانهای کشور در حوزه ساماندهی امور جوانان در سال ۱۴۰۴ منتشر شد. این ارزیابی، صرفاً رتبهبندی استانها نیست؛ بلکه سنجشی از میزان توجه نظام اجرایی کشور به مسائل، نیازها و مطالبات جوانان و کیفیت هماهنگی بین دستگاههای مسئول در این حوزه است.
کسب رتبههای برتر توسط استانهای یزد، آذربایجان شرقی، اصفهان و ایلام، حاصل برنامهریزی، پیگیری مستمر و همکاری مؤثر مجموعه مدیران و فعالان حوزه جوانان در این استانهاست و شایسته تقدیر است.
نکته مهمتر، رشد قابل توجه فعالیت ستادهای ساماندهی امور جوانان در سال ۱۴۰۴ است؛ بهگونهای که تعداد فعالیتها و نشستها در سطح ملی ۱۰۰ درصد، در سطح استانی ۴۸ درصد و در سطح شهرستانی ۱۵ درصد افزایش یافته است. این آمار نشان میدهد که موضوع جوانان بیش از گذشته در کانون توجه مدیران و دستگاههای اجرایی قرار گرفته است.
از همه استانداران، فرمانداران، دستگاههای اجرایی عضو ستادها، سازمانهای مردمنهاد و جوانان دغدغهمند کشور که در این مسیر همراه بودهاند، صمیمانه تشکر میکنم.