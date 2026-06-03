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همزمان با فرارسیدن عید غدیر خم و با حضور استاندار یزد، چندین طرح عمرانی، صنعتی و زیرساختی در شهرستان میبد با مجموع سرمایهگذاری بیش از ۲۷۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در آستانه عید سعید غدیر خم و با حضور محمدرضا بابایی استاندار یزد، نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه موقت، فرماندار میبد و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، چندین طرح عمرانی و زیرساختی در شهرستان میبد افتتاح شد.
مهمترین طرحهای افتتاحشده، پست ۶۳ به ۲۰ کیلوولت خورشید شهرک صنعتی ناحیه ۲ میبد بود که با سرمایهگذاری ۲۶۰ میلیارد تومانی به بهرهبرداری رسید. مدیرعامل شرکت برق منطقهای یزد هدف از اجرای این طرح را افزایش پایداری شبکه برق، ارتقای ظرفیت تأمین برق صنایع و ایجاد زیرساخت اتصال نیروگاههای خورشیدی به شبکه عنوان کرد.
استاندار یزد در ادامه سفر خود از شرکت یاس کیسه نیز بازدید کرد. این واحد صنعتی که در مردادماه سال گذشته بر اثر آتشسوزی بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان خسارت دیده بود، اکنون با اشتغالزایی برای ۱۰۰ نفر و تولید روزانه ۲۵۰ هزار کیسه سیمان، بار دیگر به چرخه تولید بازگشته است.
بابایی همچنین سالن تندرستی شهید حسین تنگسیری، یادمان شهید گمنام و تصفیهخانه آب شرب دانشگاه میبد را افتتاح و از ابرطرح فرهنگی این دانشگاه بازدید کرد.
دیدار با خانواده شهید سردار عارف، ادای احترام به مقام شامخ شهدا و مرحوم آیتالله حاج محمدابراهیم اعرافی و بازدید از کارخانه آرد، کارخانه فولاد میبد، پایانه صادراتی کاشی و سرامیک و کارخانه قند و شکر از دیگر برنامههای سفر استاندار یزد به میبد بود.
استاندار یزد در حاشیه این مراسم با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای صنعتی و انرژی در شهرستانها گفت: افزایش ظرفیت برقرسانی، رفع موانع واحدهای تولیدی و تکمیل طرحهای صنعتی از اولویتهای استان یزد است و مشکلات احصا شده در میبد با برگزاری جلسات تخصصی در مرکز استان یزد پیگیری خواهد شد.
وی همچنین از بررسی مسائل طرح فولاد میبد، حمایت از پایانه صادراتی کاشی و سرامیک و تداوم پشتیبانی از واحدهای تولیدی و اقتصادی شهرستان میبد خبر داد.