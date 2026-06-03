۱۴ فیلم‌تئاتر کانون پرورش کودکان و نوجوانان از ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ به مدت ۱۴ هفته به‌صورت رایگان و برخط برای مخاطبان اکران می‌ شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز تئاتر کانون پرورش فکری در امتداد غنی‌سازی اوقات فراغت کودکان و نوجوانان و اجرای نظام‌نامه برنامه‌های تابستانی سال ۱۴۰۵، اکران آنلاین فیلم‌تئاتر را در برنامه‌های ویژه خود قرار داده است.

این برنامه با توجه به شعار فعالیت‌های تابستانی کانون با عنوان «برای ایران؛ می‌مانیم، می‌خوانیم، می‌سازیم» اجرا می‌شود و مخاطبان می‌توانند در تعطیلات تابستانی به تماشای آثار نمایشی تولیدشده در کانون بنشینند.

بر این اساس، ۱۴ فیلم‌تئاتر تولیدشده در مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون از روز ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ و در طول ۱۴ هفته به‌صورت رایگان و آنلاین از طریق سایت تیوال به نمایش درخواهد آمد.

در این طرح، نمایش‌های «تو مثل طوطی» به نویسندگی فریبا دلیری و کارگردانی آرین ناصرمهر و امیرحسین انصافی، «اولین بازی» به نویسندگی امیر مشهدی‌عباس و کارگردانی میثم یوسفی، «طفل، تیر، تشنگی» به نویسندگی مهدی پوررضاییان و کارگردانی حجت‌اله ناظری و «قصر شکسته» به نویسندگی و کارگردانی جواد طالبی برای مخاطبان اکران می‌شود.

همچنین نمایش‌های «پیرمرد و ببر» به نویسندگی علی خاکبازان و کارگردانی حسن دادشکر، «راز دژ کلات» به نویسندگی آتسا شاملو و کارگردانی ماندانا عبقری، «افسانه‌های نو» به نویسندگی داود کیانیان و کارگردانی حسن دادشکر و «درخت گیلاس» به نویسندگی شراره طیار و محمدحسین حبیبی و کارگردانی شراره طیار در فهرست آثار این دوره قرار دارند.

«کلاغ بلا توپ طلا» به نویسندگی مهدی صفارنژاد و کارگردانی علی یداللهی، «خاله‌مرجان و خروس» به نویسندگی و کارگردانی مریم کاظمی، «مهمان غار» به نویسندگی فروغ افشاریان‌زاده و علی‌اکبر حلیمی و کارگردانی علی‌اکبر حلیمی و «روز عجیب» به نویسندگی جعفر مهیاری و کارگردانی پرستو گلستانی از دیگر آثار پیش‌بینی‌شده برای اکران آنلاین تابستانی کانون هستند.

در ادامه نیز نمایش‌های «عقل صورتی» به نویسندگی و کارگردانی مهدی فرشیدی‌سپهر و «ستاره‌ها را دنبال کن» به نویسندگی و کارگردانی احسان مجیدی به‌صورت رایگان در اختیار کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها قرار خواهد گرفت.