مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران گفت: تعیین تکلیف قراردادها، اراضی غیر فعال و طرح‌های نیمه‌تمام از مهم‌ترین برنامه‌های این شرکت در راستای حمایت از تولید، توسعه واحد‌های صنعتی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود در شهرک‌های صنعتی استان تهران است.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ جمال علیرضاپور با تأکید بر ضرورت بهره‌برداری بهینه از اراضی صنعتی واگذار شده، افزود: با توجه به محدودیت اراضی صنعتی و نیاز واحد‌های تولیدی به توسعه و افزایش ظرفیت، پایش مستمر و تعیین تکلیف اراضی راکد، طرح‌های فاقد پیشرفت مؤثر و قرارداد‌های مشمول فسخ و خلع ید به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد. در این فرآیند، ضمن آزادسازی اراضی بلااستفاده، زمینه واگذاری ظرفیت‌های موجود به واحد‌های صنعتی فعال و متقاضیان توسعه فراهم می‌شود.

وی ادامه داد: در کنار تعیین تکلیف اراضی غیر فعال، حمایت از سرمایه‌گذاران و صاحبان طرح‌های دارای پیشرفت فیزیکی مناسب نیز با جدیت دنبال می‌شود و تلاش داریم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، موانع موجود بر سر راه تکمیل پروژه‌ها را برطرف کرده و شرایط بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این طرح‌ها را فراهم کنیم.

علیرضاپور با اشاره به عملکرد کمیته پایش در سال جاری اظهار داشت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، پنج جلسه کمیته پایش برگزار شده و در مجموع ۱۰۵ طرح مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس تصمیمات اتخاذشده، برای ۹۰ طرح مهلت ادامه عملیات ساخت‌وساز، اخذ پایان‌کار و بهره‌برداری صادر شده و ۷ طرح نیز برای بررسی و تصمیم‌گیری به کارگروه بند (خ) ماده ۴۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ارجاع شده‌اند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران در پایان تأکید کرد: برگزاری منظم جلسات کمیته پایش، نقش مؤثری در تسریع تعیین تکلیف اراضی و طرح‌های غیرفعال، ایجاد وحدت رویه در تصمیم‌گیری‌ها، افزایش بهره‌وری اراضی صنعتی و فراهم‌سازی بستر توسعه و افزایش ظرفیت واحد‌های تولیدی فعال در شهرک‌های صنعتی استان تهران داشته است.