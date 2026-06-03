پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل بنیاد حیات کمیته امداد گفت: ۶۰ هزار پنل خورشیدی برای مددجویان به بهره برداری می رسد و از این طریق ظرفیت تولید برق کشور ۳۰۰ مگاوات افزایش خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرتضی فیروزآبادی، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد و مدیرعامل بنیاد حیات، در سفر به استان لرستان با اشاره به دستاوردهای این نهاد در حوزه توانمندسازی، بر توسعه انرژیهای پاک به عنوان منبع درآمد پایدار برای خانوادههای تحت حمایت تأکید کرد.
فیروزآبادی با بیان اینکه هماکنون ۳۰ هزار خانواده مددجو از نعمت پنلهای خورشیدی بهرهمند هستند، گفت: «با اضافه شدن ۶۰ هزار واحد جدید تا یک ماه آینده، ظرفیت نیروگاههای خورشیدی مددجویان به شکلی چشمگیر افزایش مییابد. این طرح ملی علاوه بر درآمدزایی پایدار برای خانوارها، ۳۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه میکند.»
وی همچنین با اشاره به رفع چالشهای پیشروی مددجویان در زمینه اقساط وامهای خورشیدی افزود: «با تخصیص ۳۳۰۰ میلیارد تومان منابع متمرکز و تعامل با بانک تجارت، فرآیند بازپرداخت اقساط اصلاح شد تا فشار مالی پیش از بهرهبرداری از نیروگاهها از روی دوش مددجویان برداشته شود.»
مدیرعامل بنیاد حیات در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد اشتغالزایی این نهاد در سال گذشته اشاره کرد و گفت: «با پرداخت ۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات، موفق شدیم برای ۱۲۹ هزار نفر که برای نخستین بار وارد بازار کار میشدند، شغل پایدار ایجاد کنیم. با وجود ابلاغ دیرهنگام تسهیلات، با همکاری شبکه بانکی ۷۰ درصد از برنامه پیشبینیشده محقق شد که در شرایط سخت اقتصادی، یک رکورد محسوب میشود.»
معاون رئیس کمیته امداد، توسعه مهارتهای حرفهای را زیربنای توانمندسازی دانست و افزود: «سال گذشته بیش از ۵۴ هزار مددجو تحت آموزشهای تخصصی قرار گرفته و گواهینامههای رسمی فنی و حرفهای دریافت کردند.»
وی همچنین با تأکید بر ورود جدی کمیته امداد به حوزه دانشبنیان، از اجرای طرحهای نوآورانهای مانند «پهپادهای سمپاش» خبر داد و گفت: «برگزاری ۶۵ رویداد کارآفرینی، فرصتی برای پیوند مددجویان خلاق با شرکتهای دانشبنیان فراهم کرده است که پیشبینی میشود ۱۰ درصد شرکتکنندگان این رویدادها بهزودی جذب بازار کار شوند.»
فیروزآبادی در پایان با اشاره به محدودیتهای فعلی در اعطای وام، گفت: «در حال حاضر سقف عمومی تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومان است که برای ۲۰ درصد منابع به ۳۵۰ میلیون تومان میرسد. با توجه به ضرورت ایجاد درآمد باثبات برای خانوادهها، درخواست افزایش این سقف را به بانک مرکزی ارائه کردهایم.»
وی همچنین از عملیاتی شدن سازوکار جدید در سامانه داخلی این نهاد برای تسهیل ضمانتهای بانکی خبر داد که بر اساس آن، موانع سنتی دریافت تسهیلات با معرفی ضمانتها به بانک مرکزی تا حد زیادی مرتفع شده است.