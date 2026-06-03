پلیس منطقه دوون و کورنوال در جنوب غرب انگلیس از سقوط یک فروند بالگرد نیروی دریایی سلطنتی این کشور خبر داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، پلیس منطقه دوون و کورنوال در جنوب غرب انگلیس با اعلام سقوط یک فروند بالگرد نیروی دریایی سلطنتی انگلیس در این منطقه افزود: نیرو‌های امدادی در محل حادثه در سورتون داون، نزدیک اوکهمپتون، حضور دارند.

تارنمای شبکه تلویزیونی اسکای نیوز نوشت:" سخنگوی پلیس انگلیس بدون اشاره به تلفات این سانحه گفت: " علت بروز این حادثه در حال بررسی است و ما به‌روزرسانی‌های بیش تری را به محض دریافت به اشتراک خواهیم گذاشت".

وزارت دفاع انگلیس تأیید کرده است که این بالگرد متعلق به نیروی دریایی سلطنتی بوده است. نیروی دریایی انگلیس اعلام کرد که این سانحه درست قبل از ساعت ۴ صبح چهارشنبه روی داده است. چندین جاده در اطراف منطقه سورتون کراس A۳۸۶ و A۳۰ مسدود شده است و مسیر‌های جایگزین پر ترافیک شده است. دو پایگاه هوایی نیروی دریایی انگلیس در نزدیکی دوون واقع شده‌اند و یکی از بزر گ‌ترین پایگاه‌های بالگردی اروپا، در نزدیکی هلستون در کورنوال واقع شده است.

محل سقوط نزدیک به اردوگاه جنگی اوکهمپتون، یک مرکز نظامی در حاشیه دارتمور است که برای آموزش خدمه بالگرد مرلین از نیروی هلیکوپتر کماندو استفاده شده است". وزارت دفاع انگلیس هنوز درباره هویت و سرنوشت سرنشینان این بالگرد نظامی خبری منتشر نکرده است.