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اولین «قرار» نمایش فیلمهای کوتاه از روز شنبه ۱۶ خرداد در سینماهای سراسر کشور آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ .این رویداد که به همت انجمن سینمای جوانان ایران و پخش توسط موسسه بهمن سبز صورت میگیرد، با نمایش سه فیلم کوتاه «تخطی»، «سرود کلنل» و «هایکپی» همراه خواهد بود.
تیزر نمایش این آثار که در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه در بازه زمانی ۱۶ تا ۱۷ در سینماها سانس منظم خواهد داشت، توسط روحاله موحدی ساخته شده است.
تهیه بلیت تماشای فیلمهای «قرار» اول از طریق تمامی سامانههای بلیتفروشی و با تخفیف ۵۰ درصدی برای همه مخاطبان امکانپذیر است.