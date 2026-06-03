به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ .این رویداد که به همت انجمن سینمای جوانان ایران و پخش توسط موسسه بهمن سبز صورت می‌گیرد، با نمایش سه فیلم کوتاه «تخطی»، «سرود کلنل» و «های‌کپی» همراه خواهد بود.

تیزر نمایش این آثار که در روز‌های شنبه، دوشنبه و چهارشنبه در بازه زمانی ۱۶ تا ۱۷ در سینما‌ها سانس منظم خواهد داشت، توسط روح‌اله موحدی ساخته شده است.

تهیه بلیت تماشای فیلم‌های «قرار» اول از طریق تمامی سامانه‌های بلیت‌فروشی و با تخفیف ۵۰ درصدی برای همه مخاطبان امکان‌پذیر است.