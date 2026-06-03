به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما، نشست سالانه دولت‌های آسیایی در زمینه مبارزه با دوپینگ و همچنین سمپوزیوم سالانه آسیا - اقیانوسیه با حضور کشور‌های عضو و نادو‌ها طی روز‌های یازدهم تا سیزدهم خرداد در چین برگزار شد.

غلامرضا نوروزی دبیرکل ایران نادو در این اجلاس عملکرد ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران را ارائه کرد. همچنین طی دیدار با ویتولد بانکا، رئیس وادا به تشریح اقدامات و فعالیت‌های منسجم و هدفمند ایران نادو در زمینه مبارزه با دوپینگ پرداخت که مجموع فعالیت‌ها و تلاش‌های ایران مورد تمجید رئیس وادا قرار گرفت.

ضمن اینکه شرایط موجود در کشورمان با حمله دشمن آمریکایی – صهیونی مورد اشاره قرار گرفت و وادا با آگاهی از شرایط پیش آمده وعده داد که زمینه تسهیل شرایط را فراهم آورده و همکاری بیشتری برای فعالیت‌های ایران نادو داشته باشد.