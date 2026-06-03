تور بازدید ویژه اعضای کتابخانه ملی، فرصتی برای مشاهده بخش‌های کمتر دیده‌شده و پشت صحنه کتابخانه و اسناد ملّی ایران فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این تور بازدید با عنوان «در کتابخانه ملّی چه می‌گذرد؟» به مناسبت عید سعید غدیر خم و با هدف آشنایی اعضای کتابخانه ملی با ظرفیت‌های علمی، خدماتی و مأموریت فرهنگی سازمان، سه‌شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ساعت ۱۰ تا ۱۲ برگزار می‌شود.

بازدید از نمایشگاه نسخ خطی، موزه کتاب و میراث مستند ایران، مجسمه حکیم ابوالقاسم فردوسی، گالری تالار‌های تخصصی، بزرگترین قرآن پارچه‌ای، کتاب فلزی و... از بخش‌های پیش‌بینی‌شده در کتابخانه ملی است.

همچنین در بخش اسناد ملی، بازدید از سالن مرمت اسناد، کارگاه جلدسازی و صحافی، آزمایشگاه‌های تخصصی بیولوژی و شیمی در برنامه این تور قرار دارد.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام در این تور می‌توانند درخواست خود را از طریق میز خدمت سازمان به نشانی www.nlai.ir ثبت کنند یا با شماره‌های ۸۱۶۲۲۲۱۶ و ۸۱۶۲۳۰۶۰ اداره روابط‌عمومی تماس بگیرند.