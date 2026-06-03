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حمیدرضا جانباز، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: توانمندی هنرمندان در کنار توانمندی وزارت نیرو قرار میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارتخانههای فرهنگ و نیرو در حاشیه برپایی نمایشگاه «در ستایش آب» هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، تفاهم نامه همکاری امضا کردند که در آن بر استفاده از ظرفیتهای مردمی و فرهنگ عامه و بومی در زمینه استفاده بهینه از منابع آب تاکید شد.
حمیدرضا جانباز، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به تأثیرگذاری هنرمندان در فرهنگسازی و تغییر نگاه مردم، گفت: در بخشهای مربوط به هنر، ارتباط و تعامل با مردم و مخاطبان، بسیار اصولیتر است. موضوعی که شاید ما به فراخور نوع فعالیت وزارت نیرو، در آن مهارت کمتری داریم.
وی افزود: ما در این سالها، فعالیتهای ارزندهای در زمینه مهندسی آب انجام دادیم، اما در اطلاعرسانی و بیان این فعالیتها، دچار کاستی بودیم. در واقع نتوانستیم بهطور کامل و دقیق این فعالیتها را به مردم اطلاعرسانی کنیم.
جانباز تصریح کرد: از طرفی، نتوانستیم آنها را در بیان انتقادات و پیشنهادها همراه کنیم. همچنین عموم مردم با سابقه و چالشهای آب در این سرزمین و همچنین مدیریت دشواری که نیاکان ما برای تأمین آب انجام میدادند، آشنایی زیادی ندارند.
وی ادامه داد: شاید نسلهای قدیمیتر ما، تا حدودی ابزارها و شیوههای سنتی تأمین آب را بشناسند، اما جوان امروزی، شاید اصلاً نداند که دستیابی به آب مصرفی روزانه چگونه بوده یا نیاکان ما با چه شیوههایی آب مورد نیاز خود را در این سرزمین تأمین و مدیریت کردند. این نقش برعهده اهالی هنر است و میتوانند بهخوبی آن را اجرا کنند.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان اهمیت فعالیتهای فرهنگی و هنری، توضیح داد: نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد، استمرار این رویدادها است. یعنی اگر یک برنامه بلندمدت داشته باشیم که برشهای سالانه برای آن تعریف و نقش استانها مشخص شود، میتوانیم این رویداد را به یک برنامه پیشرونده و روبهجلو تبدیل کنیم.
جانباز اضافه کرد: با توجه به این تفاهمنامه که منعقد شده، به نظر میرسد میتوانیم چنین رویکردی را رقم بزنیم. چراکه اولاً تمام توانمندی هنرمندان در کنار توانمندی وزارت نیرو قرار میگیرد و پس از آن ما میتوانیم اطلاعات درست و بهموقع را زیر یک چتر هنری در اختیار مردم قرار دهیم.
به باور معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، هرچند که چنین تعاملی باید زودتر از این انجام میشد، اما این رویداد را به فال نیک گرفت و افزود: اگر بر اساس همین تفاهمنامه برنامه منسجمی تدوین کنیم، میتوانیم شاهد نتایج درخشانی باشیم.