«جام بیست و سوم» و «یک جهان، یک جام»، ویژه برنامه‌های رادیو ورزش است که به مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، زین العابدین مختاریان، قائم مقام و مدیر گروه مسابقات و ورزش قهرمانی رادیو ورزش، با حضور در استودیو شبکه خبر، درباره برنامه های جام جهانی در رادیو گفت: رادیو ورزش برای پوشش زنده مسابقات جام جهانی دو برنامه طراحی کرده که در حال پخش است.

برنامه اول «یک جهان، یک جام»، است که به مدت نیم ساعت به صورت تولیدی هر روز از ساعت ۶:۳۰ تا ۷:۰۰، پخش می شود و تا پایان جام جهانی هم ادامه خواهد شد. در این برنامه کارشناسان باتجربه علاوه بر اطلاعات، اخبار و حواشی رویدادهای مربوط به جام جهانی، تحلیل هم از این رویدادها و مسابقات ارائه می دهند به مخاطبان.

برنامه «جام بیست و سوم»، دیگر برنامه ای است که به مسابقات جام جهانی می پردازد، این برنامه به صورت زنده ساعت ۱۵:۰۰، پخش می‌شود. ابتدا این برنامه به مدت ۹۰ دقیقه پخش می‌شد ولی به علت بازخورد‌های خوبی که داشته و بنا به خواست مخاطبان و تصمیم مدیریت شبکه این برنامه به ۱۲۰ دقیقه افزایش یافت.

رویکرد این برنامه تا شروع مسابقات جام جهانی به این شکل است که به معرفی تیم ها، تحلیل عملکرد تیم ملی در ادوار گذشته جام جهانی و معرفی ناکامی های جام جهانی در ادوار قبل می پردازد، این تا زمان شروع مسابقات ادامه خواهد داشت و از زمانی که مسابقات شروع می شود برنامه رویکردش به سمت پیش بازی و معرفی تیم هایی که قرار است باهم رقابت کنند و تحلیل مسابقات روز قبل است، بحث های کارشناسی و تحلیلی برنامه اضافه می شود.

وی گفت: در جام جهانی امسال ۴۸ تیم شرکت کرده‌اند با ۱۰۴ بازی، چون بازی‌ها در در ساعات پایانی شب و ساعات بامداد است سعی می‌کنیم حداکثر مسابقات را پوشش دهیم به صورت زنده و براساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته بیش از ۸۰ مسابقه از ۱۰۴ مسابقه را پوشش خواهیم داد.

وی درباره مجریان و کارشناسان هم گفت: استادان والی زاده، عطاران، اسدی و نوروزی از جمله کارشناسانی هستند که در برنامه های مختلف کارشناسی ورزشی را انجام خواهند داد و گزارشگرانی از چهره های جوان و کمتر شناخته شده هم هستند که در طول این مسابقات در برنامه حضور خواهند داشت.

وی درباره مسابقات تیم ملی در جام جهانی گفت: مسابقات تیم ملی که روز‌های ۲۶ خرداد، ۳۱ خرداد و ۶ تیر است، به صورت ویژه پوشش داده خواهد شد. در این روز‌ها از کارشناسان به صورت حضوری دعوت می‌کنیم قبل از مسابقه تا بعد از مسابقه در برنامه حضور داشته باشند.

وی گفت: علاوه بر این دو ویژه برنامه رادیو ورزش در برنامه صبحگاهی «صبح ورزش»، برنامه عصرگاهی «عصرانه» و برنامه «خط اول»، هم به مسابقات جام جهانی می پردازد. مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، از ۲۱ خرداد تا ۲۸ تیر برگزار می‌شود.

مختاریان درباره سایر مسابقات ورزشی هم گفت: یک روز قبل از مسابقات جام جهانی مسابقات والیبال لیگ ملت‌های جهان شروع می‌شود که تا یک روز بعد از مسابقات جام جهانی ادامه دارد. در این مسابقات هم ۱۱۰ مسابقه برگزار می‌شود که رادیو ورزش حدود ۳۰ مسابقه را پوشش خواهد داد.

همچنین مسابقات کشتی قهرمانی جوانان آسیا است که از ۶ تا ۱۴ تیر برگزار می‌شود و رقابت‌های کشتی رتبه بندی اتحادیه جهانی کشتی در بوداپست است که سعی می‌کنیم به بهترین شکل پوشش داده شود.

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