فرمانده انتظامی استان لرستان به مناسبت فرا رسیدن عید سعید غدیر خم عید ولایت و امامت و سالروز ارتحال امام خمینی (ره) و قیام پانزدهم خرداد پیامی صادر کرد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرمانده انتظامی لرستان در پیامی با تبریک فرارسیدن عید ولایت و امامت و گرامیداشت سالروز ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (ره)، یاد و خاطره امام شهیدمان سید علی خامنه‌ای (رضوان‌الله‌علیه) و شهدای قیام خونین ۱۵ خرداد، بر نقش بی‌بدیل ولایت فقیه در هدایت جامعه اسلامی و تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کرد.



در متن پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ

(سوره نساء، آیه ۵۹)

عید سعید غدیر خم، بزرگ‌ترین عید امت اسلامی و نقطه تبلور ولایت، هدایت و استمرار مسیر نبوت، فرصت مغتنمی برای بازخوانی پیام جاودان غدیر و تجدید میثاق با فرهنگ ولایت و امامت است؛ فرهنگی که ضامن عزت، اقتدار، وحدت و تعالی جامعه اسلامی در همه دوران‌ها بوده است.

امسال، این عید فرخنده با ایام سوگواری و بزرگداشت چهاردهم خرداد، سالروز ارتحال ملکوتی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و همچنین یادآور قیام خونین پانزدهم خرداد، تقارنی معنادار یافته است، تقارنی که بیش از پیش، پیوند ناگسستنی نهضت اسلامی ملت ایران با اصل مترقی ولایت را یادآور می‌شود.

بی‌تردید، امام خمینی (ره) با احیای اندیشه ناب اسلامی و تبیین جایگاه ولایت فقیه، مسیر عزت و استقلال ملت ایران را ترسیم کرد و انقلاب اسلامی را به پرچمدار مبارزه با ظلم و استکبار در جهان تبدیل نمود. یاد و خاطره امام شهیدمان سید علی خامنه‌ای (رضوان‌الله‌علیه) نیز همواره چراغ راه ما در دفاع از آرمان‌های انقلاب و تبعیت از ولی فقیه بوده و الهام‌بخش صلابت، ایمان و شجاعت امت اسلامی است.

در این روز مبارک، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره حضرت امام خمینی (ره)، امام شهیدمان سید علی خامنه‌ای (رضوان‌الله‌علیه)، شهدای والامقام قیام ۱۵ خرداد و همه شهیدان سرافراز انقلاب اسلامی، با آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و ارزش‌های متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تجدید بیعت نموده و بر وفاداری و پایبندی خویش به مسیر ولایت و رهبری تأکید می‌نماییم.

از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون ملت شریف ایران اسلامی را در سایه تمسک به آموزه‌های غدیر، پیروی از ولایت و حفظ وحدت و انسجام ملی مسئلت دارم و فرارسیدن عید سعید غدیر خم را به عموم مردم مؤمن و ولایت‌مدار ایران اسلامی، به‌ویژه مردم شریف استان لرستان، تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.