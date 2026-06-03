نشست ادبی «حماسه و مقاومت» با حضور شاعران و نویسندگان بلخ، استادان و مدیران دانشگاه‌‏ها در کتابخانه عمومی فردوسی شهر مزار شریف برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در نشست ادبی «حماسه و مقاومت» سخنرانان با تبیین جایگاه شاهنامه فردوسی در ترویج مفاهیم عدالت‌خواهی، ظلم‌ستیزی و مقاومت، بر نقش این اثر ماندگار در حفظ هویت فرهنگی و تقویت روحیه ایستادگی در برابر ستم تأکید کردند.

سیداسکندر حسینی بامداد، رئیس کتابخانه عمومی فردوسی مزارشریف، در این مراسم با اشاره به نقش و جایگاه ظلم‌ستیزی و عدالت‌خواهی در شاهنامه اظهار کرد: بازتاب ظلم‌ستیزی و عدالت‌خواهی یکی از اصلی‌ترین ارکان و درون‌مایه‌های شاهنامه فردوسی است که از بخش‌های اساطیری تا تاریخی این اثر، نمود گسترده‌ای دارد و فردوسی همواره نبرد خیر و شر را در جای‌جای شاهنامه به تصویر کشیده است.

وی افزود: داستان ضحاک و کاوه آهنگر از برجسته‌ترین نمونه‌های مبارزه با ظلم در شاهنامه است که در آن با قیام کاوه و نقش‌آفرینی فریدون، حاکم ستمگر سرنگون می‌شود.

رئیس کتابخانه عمومی فردوسی مزارشریف با اشاره به جایگاه عدالت در شاهنامه تصریح کرد: فردوسی پادشاهان دادگر را ستوده و از طریق آموزه‌های اخلاقی، روحیه ایستادگی در برابر ستم را تقویت کرده است. در اندیشه حکیم طوس، مسئولیت فردی و اجتماعی جایگاه ویژه‌ای دارد و رهایی از ظلم تنها بر عهده قهرمانان نیست، بلکه مردم نیز در این مسیر مسئولیت دارند.

بامداد همچنین با اشاره به روحیه مقاومت ملت ایران گفت: ملت ایران با الهام از اسطوره‌ها و نمادهای تاریخی و ملی خود همواره در برابر ظلم و بی‌عدالتی ایستادگی کرده‌اند و این روحیه در تار و پود هویت آنان ریشه دارد.

وی افزود: فردوسی انسان را به سوی کمال، پیروزی و مبارزه دائم با شر و طاغوت دعوت می‌کند و محوریت انسان و رسیدن او به تعالی را از مهم‌ترین مؤلفه‌های اندیشه خود می‌داند.

در ادامه این نشست، روح‌الله حسینی، وابسته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نماینده بنیاد سعدی در مزارشریف، شاهنامه را فراتر از یک اثر ادبی دانست و آن را تجلی هویت، عزت، مقاومت و روح ظلم‌ستیزی ملت‌های حوزه تمدنی خراسان بزرگ توصیف کرد.

وی اظهار کرد: سخن گفتن از شاهنامه تنها سخن گفتن از یک اثر ادبی نیست، بلکه سخن گفتن از هویت، عزت، مقاومت و روح ظلم‌ستیزی ملت‌های این سرزمین بزرگ تمدنی است. شاهنامه فریاد آزادگی ملتی است که در طول تاریخ در برابر ظلم، اشغال و تحقیر ایستادگی کرده است.

حسینی افزود: فردوسی در روزگاری که هویت فرهنگی این سرزمین در معرض فراموشی قرار داشت، با زبان شعر و حماسه روح مقاومت را زنده کرد و نشان داد ملت‌ها زمانی زنده می‌مانند که حافظ فرهنگ، ایمان و عزت خویش باشند.

نماینده بنیاد سعدی در مزارشریف با اشاره به مضامین حماسی شاهنامه تصریح کرد: در این اثر، نبرد اصلی تنها جنگ شمشیرها نیست، بلکه تقابل حق و باطل، عدالت و بیداری، آزادگی و سلطه‌گری است و از همین رو شخصیت‌های شاهنامه همچنان برای ملت‌های منطقه الهام‌بخش هستند.

وی قیام فریدون علیه ضحاک را نمادی از مبارزه ملت‌ها با ظلم و استکبار دانست و گفت: فریدون نماد قیام علیه ستم است و با تکیه بر عدالت و مردم‌داری بر ضحاک پیروز می‌شود. در کنار او، کاوه آهنگر به عنوان نماد بیداری ملت‌ها قرار دارد؛ مردمی که در برابر استبداد سکوت نمی‌کنند.

حسینی ادامه داد: درفش کاویانی تنها یک پرچم نبود، بلکه نماد عزت و مقاومت به شمار می‌رفت و امروز نیز ملت‌های مقاوم منطقه از ایران تا افغانستان و فلسطین، همان روحیه ایستادگی را در برابر سلطه و اشغال به نمایش گذاشته‌اند.

وی همچنین سیاوش را نماد مظلومیت، پاکی و حقیقت‌طلبی دانست و افزود: سیاوش جان خود را فدای حقیقت کرد، اما تن به سازش با باطل نداد؛ فرهنگی که با مفاهیم ایثار و شهادت پیوندی عمیق دارد.

نماینده بنیاد سعدی در مزارشریف با اشاره به جایگاه رستم در شاهنامه اظهار داشت: رستم نماد غیرت، شجاعت، مسئولیت‌پذیری و دفاع از مردم و سرزمین است و این ویژگی‌ها امروز نیز در میان مدافعان امنیت و عزت ملت‌ها قابل مشاهده است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت بازخوانی میراث فکری و فرهنگی فردوسی برای نسل جوان گفت: شاهنامه به ملت‌ها می‌آموزد که ظلم ماندگار نیست و ملت‌های آزاده سرانجام پیروز خواهند شد.