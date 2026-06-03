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مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) آذربایجانغربی از طبخ و توزیع همزمان بیش از ۱۵ هزار پرس غذای گرم در سراسر استان به مناسبت عید امامت و ولایت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، عزیز سهندی با اشاره به اجرای ویژهبرنامههای حمایتی بنیاد برکت به مناسبت دهه ولایت و امامت و عید سعید غدیر اظهار کرد: حمایت از مواکب مستقر در میادین اصلی شهرهای استان با هدف ایجاد فضای پرشور معنوی از دیگر برنامههای اجرا شده در این ایام است.
او با تاکید بر اهمیت ترویج فرهنگ غدیر در جامعه گفت: بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در استان، امسال با رویکردی مردمی و با هدف تقویت مواکب و هیئتهای مذهبی، بستههای حمایتی ویژهای را برای ایام دهه ولایت تدارک دیده است.
سهندی در تشریح اقدامات انجامشده افزود: در قالب «طرح نوجهادان»، از ۱۰ موکب فعال و شاخص در سطح استان حمایت صورت گرفته است. این مواکب که توسط گروههای نوجوان و آتشبهاختیار اداره میشوند، با دریافت حمایتهای بنیاد برکت به ارائه خدمات فرهنگی و تربیتی به شهروندان میپردازند.
مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) آذربایجانغربی با اشاره به سنت حسنه اطعام در روز عید غدیر گفت: با همافزایی و همکاری نهادهای مردمی، گروههای جهادی و خیرین استان، مشارکت بنیاد برکت در طبخ و توزیع بیش از ۱۵ هزار پرس غذای گرم در سراسر استان محقق شد.