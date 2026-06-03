به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدمهدی عسگرپور رئیس هیئت رئیسه خانه سینما در جلسه مشترک روسای صنوف سینمای ایران با رئیس و اعضای هیئت رئیسه خانه سینما برگزار شد، گفت: قرار بود بیانیه مشخصی در این خصوص ارائه شود و طی آن اعلام کنیم که سازمان تأمین اجتماعی قصد ندارد بخشی از تعهدات خود را که پیش‌تر پذیرفته بود اجرایی کند.

وی با اشاره به موضع‌گیری هنرمندان در خصوص مسایل بیمه‌ای، اظهار کرد: موضوع بیمه هنرمندان در ارتباط با سایر بخش‌های دولتی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نتیجه می‌رسد و این وزارتخانه نقش حامی را بر عهده دارد و لازم است اقداماتی صورت گیرد تا در نهایت به نتیجه‌ای مناسب و قابل توجه منجر شود. در ۲ دوره اخیر، چند نفر از همکاران به‌طور تخصصی بر این مباحث مسلط شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که در برخی موارد آگاهی و اشرافی همسنگ کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی درباره شرایط کاری و مسائل مرتبط دارند.

این فعال صنفی ابراز کرد: به نظر می‌رسد اکنون به مراحل پایانی این فرآیند، جمع‌بندی نهایی و تعیین دستور کار مشخص نزدیک شده‌ایم. سازمان تأمین اجتماعی همواره موضوع تأمین منابع مالی را مطرح کرده و معمولاً روند کار در همین نقطه متوقف می‌شده است و در برخی موارد نیز موضوع برای تصمیم‌گیری به هیئت دولت ارجاع شده است. این بار، اما منبع تأمین اعتبار مشخص شده و مقرر شده است درصدی از قرارداد‌های کاری به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص پیدا کند. این موضوع می‌تواند به حل مشکل بیمه سینماگران کمک کند. با این وجود، اگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نتواند اقدامات لازم را در زمان مناسب انجام دهد، احتمال اتلاف وقت و به تعویق افتادن روند کار وجود خواهد داشت و در نتیجه ممکن است بار دیگر به نقطه آغاز بازگردیم.

رئیس هیئت رئیسه خانه سینما گفت: موضوع حذف شورای پروانه ساخت نیز در جلسات مختلف مورد پیگیری و بررسی قرار گرفت. در این زمینه، طرحی مطرح شد که در خانه سینما سابقه‌ای چندساله دارد و شامل پیشنهاد حذف شورای پروانه ساخت است. برخی تصور می‌کنند حذف پروانه ساخت در ارتباط با صنوف کارگردان‌ها، فیلمنامه‌نویسان و تهیه‌کنندگان است و ارتباطی با دیگر صنوف ندارد، در حالی که این موضوع به‌طور مستقیم با وضعیت اشتغال و روابط حرفه‌ای همه فعالان سینما مرتبط است.

وی درباره این موضوع بیان کرد: در جلساتی که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شده است، بسیاری از افراد حاضر در وزارت ارشاد با این موضوع موافق بوده‌اند و اکنون منتظر تصمیم نهایی و اقدامات اجرایی سازمان سینمایی هستیم؛ شخصاً تلاش می‌کنم نسبت به تحقق آن خوش‌بین باشم چراکه موضوعی که پیش‌تر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان سینمایی درباره آن صحبت می‌شد، اکنون به دلیل شرایط و موقعیت حساس کنونی سرعت لازم را ندارد و به نوعی به روزمرگی دچار شده، امیدواریم این موضوع باعث چالش‌های ناخواسته نشود؛ زیرا با وجود بیش از یک سال گفت‌و‌گو و مذاکره، هنوز این موضوع به نتیجه مشخصی نرسیده است.

در بخش دیگر این جلسه امیر اثباتی رئیس انجمن طراحان فیلم، گفت: در بسیاری از صنوف، بدنه و اعضای صنف از ابزار‌های نظارتی و سازوکار‌های کنترل عملکرد به‌طور مؤثر استفاده نمی‌کنند و عملاً بخش عمده امور را به اعضای هیئت‌مدیره واگذار می‌کنند. در چنین شرایطی، انجام فعالیت صنفی به‌معنای واقعی دشوار می‌شود و گاهی نیز مدیریت به دلیل برخی کاستی‌ها یا ملاحظات، همه مسائل و اقدامات را با اعضای صنف در میان نمی‌گذارد. به همین دلیل، ضروری است که تمامی صنوف این آئین‌نامه را ترویج و برای اجرای آن تلاش کنند تا مسئولیت‌پذیری صنفی در میان اعضا گسترش یابد و مشارکت آنان در امور صنفی افزایش پیدا کند.

تلاش برای افزایش حقوق اعضای بازنشسته

علی لقمانی عضو هیئت رئیسه خانه سینما در بخش دیگری از این جلسه گفت: در جلسه‌ای با آقای سالاری مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در دولت جدید نیز، از سوی او مقرر و تاکید شد کارگروهی تشکیل شود و علاوه بر رفع مشکلات موجود، تسهیلاتی از سوی سازمان تامین اجتماعی فراهم شود تا اعضای خانه سینما که در شرف بازنشستگی هستند، امکان افزایش حقوق داشته باشند. البته در گفت‌و‌گو و تعامل با مدیران صندوق اعتباری هنر قرار بر این شد که مطالبات و مذاکرات ما منحصر به اهالی سینما نباشد و همه هنرمندان را شامل شود.

در ادامه علیرضا حسینی دبیر هیئت رئیسه خانه سینما نیز عنوان کرد: جلسه‌ای که در دادسرای مالیاتی داشتیم نشان می‌دهد تعداد پرونده‌هایی که از سوی برخی همکاران در شعبه‌های مالیاتی مطرح می‌شود، قابل توجه است و این پرونده‌ها اغلب در شعب حل اختلاف بررسی می‌شوند. متأسفانه در چند ماه اخیر این موضوع به نمایندگان و کارشناسان غیرسینمایی محول شده و در نتیجه، فرآیند‌هایی شکل گرفته که ارتباط مستقیمی با مسائل مربوط به امور مالیاتی اعضای خانه سینما ندارد و از کارشناسی مناسب توسط نمایندگان مالیاتی معرفی شده از خانه سینما فاصله گرفته است. با این حال، در این زمینه قول‌های مساعدی برای ایجاد شرایط مناسب توسط مدیران سازمان امور مالیاتی داده شده است.

در این دیدار که بیش از سه ساعت به طول انجامید روسای صنوف برای رفع مشکلات و خواسته‌های اصناف پیشنهادات و راهکار‌های خود را با هیئت رئیسه طرح کردند.