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حزب موتلفه اسلامی در بیانیهای تاکید کرد: راه نجات امت اسلامی، در وفاداری به خط امام و تبعیت از رهبری حکیمانه انقلاب اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی حزب موتلفه اسلامی، حزب موتلفه اسلامی به مناسبت تقارن عید سعید غدیر و سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و قیام خونین ۱۵ خرداد بیانیهای صادر کرد که به شرح ذیل است:
باسمه تعالی
عید سعید غدیر خم، این عید بزرگ ولایت و امامت، امسال در حالی فرا میرسد که همزمانی آن با سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (رضواناللهتعالیعلیه) و نیز سالگرد قیام خونین و تاریخساز ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، فرصتی مغتنم برای بازخوانی یکی از عمیقترین پیوندهای فکری و تاریخی در انقلاب اسلامی ایران فراهم آورده است؛ پیوندی ریشهدار میان اصل ولایت، نهضت امام و استمرار راه انقلاب اسلامی.
غدیر، صرفاً یک واقعه تاریخی نیست؛ غدیر، اعلام رسمی تداوم هدایت الهی در جامعه اسلامی و تثبیت جایگاه ولایت بهعنوان محور وحدت، عدالت، دیانت و صیانت از امت اسلامی است. درک درست از غدیر، بدون فهم نسبت آن با مسئولیت اجتماعی، اقامه حق و مقابله با طاغوت ممکن نیست. از همین منظر، اندیشه سیاسی و دینی حضرت امام خمینی (ره) را باید امتداد روشن و زمانشناسانه همان حقیقت غدیری دانست؛ حقیقتی که در عصر غیبت، در قالب نظریه مترقی ولایت فقیه، راه هدایت امت و حفظ کیان اسلام و مسلمین را ترسیم کرد.
امام خمینی (ره) با اتکا به همین بینش اصیل، اسلام را از حاشیهنشینی تاریخی خارج کرد و آن را به متن زندگی سیاسی و اجتماعی ملت ایران بازگرداند. ایشان با تبیین جایگاه ولایت، نشان دادند که دین، جدای از سیاست نیست و جامعه اسلامی برای صیانت از استقلال، عزت، عدالت و هویت خویش، نیازمند رهبری الهی، آگاه، شجاع و مردمی است. قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، نخستین تجلی اجتماعی و تاریخی این اندیشه بود؛ قیامی که ملت مؤمن ایران در دفاع از مرجعیت، دیانت و ولایت، جان خود را در کف نهاد و پایههای نهضتی را استوار کرد که در نهایت به پیروزی انقلاب اسلامی انجامید.
حزب مؤتلفه اسلامی، که خود از آغاز نهضت اسلامی و در مکتب امام راحل (ره) شکل گرفته و بالیده است، بر این باور است که نسبت میان غدیر، ۱۵ خرداد و راه امام، نسبتی وثیق، معنادار و راهگشاست. اگر غدیر، منشور ولایت است، ۱۵ خرداد، فریاد تاریخی ملت در دفاع از ولایت، و امام خمینی (ره)، احیاگر این حقیقت در روزگار معاصر است. امروز نیز تداوم راه امام، در گروی پایبندی عملی به اصل ولایت، حفظ وحدت ملی، صیانت از آرمانهای انقلاب اسلامی و ایستادگی در برابر جبهه استکبار و تحریف است.
ازسوی دیگر، تقارن ایّام ارتحال امام "ره" با روزهایی که داغ جانسوز شهادت قائدعظیم الشّان، امام خامنهای "رضوان الله تعالی علیه"هنوز بر سینهه اسنگینی میکند، معنایی ژرف یافته است. شهادت ایشان درمیدان نبرد و در تقابل مستقیم بااهریمن زمان، امضای سرخی برحقانیت مکتبی بودکه امام راحل بنیان نهاد. این شهادت، پیوندی ناگسستنی میان "بنیانگذار" و "علمدار" ایجاد کرد و ثابت نمود که این راه، راهِ عافیتطلبی نیست، بلکه مسیر جانفشانی درپیشگاه حضرت حق، جلّ واعلاست. امروزیادامام خمینی"ره" بایادخلف صالحش چنان درهم تنیده که گویی هر دو در یک کالبد، نگهبان مرزهای ایمان وشرف این مرزوبوم اسلامیاند. حزب مؤتلفه اسلامی ضمن گرامیداشت عید بزرگ غدیر، یاد و خاطره حضرت امام خمینی (ره) و شهدای قیام ۱۵ خرداد را با عزت و احترام پاس میدارد و بر این حقیقت تأکید میکند که راه نجات امت اسلامی، در تمسک به ولایت، وفاداری به خط امام و تبعیت از رهبری حکیمانه انقلاب اسلامی است.
حزب مؤتلفه اسلامی