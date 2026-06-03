به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علی رحیمی ضمن تبریک فرارسیدن عید سعید غدیر خم و هفته ولایت، اظهار کرد: سازمان تاکسیرانی به‌منظور تسهیل در تردد و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان برای حضور در این جشن بزرگ که روز پنجشنبه ۱۴ خردادماه ۱۴۰۵ در مسیر میدان آزادی تا میدان امام حسین (ع) برگزار می‌شود، برنامه‌های ویژه‌ای را تدارک دیده است.

وی با بیان اینکه هدف اصلی این طرح، جابه‌جایی رایگان شهروندان در مسیر‌های رفت و برگشت به محل برگزاری جشن است، افزود: ناوگان تاکسیرانی با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود و به‌کارگیری تاکسی‌های ون، در ۱۰ محور اصلیِ منتهی به مسیر برگزاری جشن، آماده خدمت‌رسانی به زائران و شرکت‌کنندگان خواهد بود.



محور‌های ده‌گانه سرویس‌رسانی:



۱. خیابان دماوند (تقاطع اتوبان امام علی (ع) تا روگذر میدان امام حسین (ع)

۲. خیابان شریعتی (تقاطع خیابان آیت‌الله طالقانی تا خیابان انقلاب اسلامی)

۳. خیابان شهید سپهبد قرنی (از خیابان کریمخان زند تا قبل از تقاطع خیابان سمیه)

۴. خیابان فردوسی (از تقاطع جمهوری اسلامی تا ضلع جنوب میدان فردوسی)

۵. میدان ولی‌عصر (عج) تا چهارراه طالقانی

۶. خیابان ولی‌عصر (عج) (از تقاطع خیابان لبافی‌نژاد تا تقاطع انقلاب)

۷. خیابان کارگر (حدفاصل تقاطع فاطمی تا تقاطع خیابان فرصت)

۸. خیابان کارگر جنوبی (از تقاطع خیابان لبافی‌نژاد تا قبل از میدان انقلاب)

۹. خیابان توحید (از میدان توحید تا تقاطع خیابان فرصت)

۱۰. میدان تیموری تا تقاطع خیابان آزادی (مسیر: میدان تیموری - بلوار شهید صالحی - بلوار شهید اکبری - تقاطع خیابان آزادی)



رحیمی در ادامه از برپایی «پردیس فرهنگی تاکسیرانان» در مسیر برگزاری این جشن بزرگ مقابل ساختمان سازمان تاکسیرانی خبر داد و گفت: سازمان تاکسیرانی تهران همواره در مناسبت‌های ملی و مذهبی، با بسیج حداکثری ناوگان تلاش می‌کند تا شرکت‌کنندگان بتوانند با سهولت، ایمنی و آرامش در این اجتماعات بزرگ حضور یابند.