در نشست ستاد فرهنگی اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی ، سازمان ثبت احوال، مأمور راهبری ترویج نام‌گذاری متولدین جدید، بر اساس فرهنگ اسلامی-ایرانی، شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، نشست ستاد فرهنگی اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای بررسی نحوه راهبری و اجرایی‌سازی سیاست‌های ترویج نام‌گذاری متولدین جدید، با حضور دبیر ستاد، معاون سازمان ثبت احوال کشور و معاون فرهنگستان زبان و ادب فارسی، برگزار شد.

در این نشست، با قدردانی از تلاش‌های سازمان ثبت احوال و فرهنگستان زبان و ادب فارسی در اجرای وظایف محوله مطابق با ماده دو مصوبه، راهکار‌های توسعه و نهادینه‌سازی این سیاست‌ها، بررسی شد.

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این نشست، با توجه به اینکه وظیفه پیگیری، ایجاد هماهنگی و راهبری برای اجرای تکالیف دیگر دستگاه‌های همکار بر عهده سازمان ثبت احوال گذاشته شده است، مقرر شد این سازمان اقدامات لازم را در دستور کار خود قرار دهد.

گفتنی است دستگاه‌های همکار در این مصوبه شامل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، سازمان صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند.

همچنین در این جلسه مقرر شد سازمان ثبت احوال با همکاری «امور فرهنگ عمومی و سبک زندگی اسلامی-ایرانی»، نسبت به تهیه آیین‌نامه اجرایی و تشکیل کارگروه تخصصی مربوط اقدام کند.

بر اساس این گزارش، مقرر شد ساز و کار لازم برای اجرایی‌سازی هرچه بیشتر این مصوبه، با نظارت مستقیم «شورای فرهنگی عمومی» فراهم و پیگیری شود.