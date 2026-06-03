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رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: کمک به آزادی زندانیان نیازمند، بهویژه محکومان مالی به ویژه در شرایط اقتصادی که در زمانه جنگ مشکلات بیشتری را به خانوادهها تحمیل میکند، اقدامی ارزشمند، انسانی و مؤثر در تحکیم بنیان خانواده و بازگشت افراد به جامعه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران از آزادی ۴۴۰ زندانی در فاصله عید قربان تا عید غدیر خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان تهران به همراه جمشیدی مدیرکل زندانهای استان تهران در بازدیدی سرزده از زندان تهران بزرگ، با گفتگوی مستقیم با زندانیان و بررسی وضع نگهداری آنان، دستور پیگیری ویژه زندانیان با حبس طولانیمدت و تسریع در تعیین تکلیف پروندههای آنان را صادر کرد.
القاصی مهر افزود: ۱۰ هزار و ۶۴۹ نفر از زندانیان با استفاده از قرارهای تأمین، نهادهای ارفاقی و مرخصیهای منجر به آزادی از زندانهای استان تهران آزاد شدهاند.